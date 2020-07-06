Экс-голкипер «Крумкачоў» Костюкевич: «Футболисты, будьте мужиками, объявите бойкот этого позора! Базанов, остановись!»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-голкипер «Крумкачоў» призвал остановить чемпионат Беларуси из-за вспышки коронавируса в командах.

«#####, остановите этот ####### чемпионат! Футболисты, будьте мужиками, объявите бойкот этого позора! Не выходите играть по приказу ######! Берегите себя и своих близких. Базанов, остановись!», – написал Костюкевич в Instagram.

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