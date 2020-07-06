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Экс-голкипер «Крумкачоў» Костюкевич: «Футболисты, будьте мужиками, объявите бойкот этого позора! Базанов, остановись!»
06.07.2020 14:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-голкипер «Крумкачоў»
«#####, остановите этот ####### чемпионат! Футболисты, будьте мужиками, объявите бойкот этого позора! Не выходите играть по приказу ######! Берегите себя и своих близких. Базанов, остановись!», – написал
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Экс-голкипер «Крумкачоў» Костюкевич: «Футболисты, будьте мужиками, объявите бойкот этого позора! Базанов, остановись!»
Экс-голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич призвал АБФФ остановить чемпионат Беларуси из-за вспышки коронавируса в командах.
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