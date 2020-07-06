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Экс-голкипер «Крумкачоў» Костюкевич: «Футболисты, будьте мужиками, объявите бойкот этого позора! Базанов, остановись!»

06.07.2020 14:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич призвал АБФФ остановить чемпионат Беларуси из-за вспышки коронавируса в командах.

«#####, остановите этот ####### чемпионат! Футболисты, будьте мужиками, объявите бойкот этого позора! Не выходите играть по приказу ######! Берегите себя и своих близких. Базанов, остановись!», – написал Костюкевич в Instagram.

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Экс-голкипер «Крумкачоў» Евгений Костюкевич призвал АБФФ остановить чемпионат Беларуси из-за вспышки коронавируса в командах.
 
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