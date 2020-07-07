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Валерий Исаев: «Я бы хотел, чтобы ЧБ остановили. Остановят или нет? У меня большие сомнения, что решение принимается в стенах федерации»

07.07.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о том, стоит ли остановить чемпионат Беларуси на фоне вспышки коронавируса в брестском «Динамо», передает корреспондент Tribuna.com.

Практически весь основной состав заразился коронавирусом. АБФФ перенесла встречу ближайшего тура ЧБ против «Слуцка» на авшуст.

– По поводу АБФФ. Адекватно ли то, что федерация отказывается что-либо комментировать?

– Не хочу пользоваться сложившейся с коронавирусом ситуацией и опять обрушиваться на федерацию, но с другой стороны, давайте говорить так: наша федерация нервничает от того, что многие говорят о проблеме... При этом единицы комментируют не так, как хотелось бы боссам федерации. Два-три человека высказывают позицию о том, правильно ли поступает федерация или нет. Хочется сказать, АБФФ – не Совет безопасности страны или еще какое закрытое ведомство. Ребята, это федерация самого массового и жизнерадостного вида спорта на земле. Ваши должности публичны, они предполагают наличие профессионализма, радости и открытости. Мы пока видим минимум информации, безнаказанную самоуверенность и откровенное хамство. Сказать однозначно, что было принято правильное решение проводить матчи, рановато и, наверное, в этом нет необходимости. Мы рискнули, мы поддержали многих людей у экранов компьютеров и телевизоров, и это так! Правильно это или нет – мы узнаем через многие годы. Но давайте жить дальше. Если это [распространение болезни] происходит, то давайте остановим чемпионат. И ничего не произойдет. Ничего. Прежде всего давайте думать о здоровье футболистов, болельщиков, тренеров, а потом уже будем думать о федерации, о том, как выступит наша сборная. Это вопрос приоритетов. Что для нашей федерации важнее – здоровье болельщиков, футболистов или выступление сборной, чтобы не останавливать чемпионат, чтобы наши сборники, не дай Бог, не потеряли форму и не проиграли Грузии? Устроили цирк с этой игрой [плей-офф Лиги наций]. Не исключаю, что эта игра является фактором того, что не останавливают чемпионат. Ведь мы уже говорим на протяжении полугода о том, что все, что делается федерацией, в одностороннем порядке делается в интересах только сборной. И это делается в интересах только определенной группы людей. Это не делается в интересах болельщиков, футболистов, а только для того, чтобы прикрыть свои задницы – это плохо.

– Исходя из линии поведения АБФФ, может ли федерация остановить чемпионат или нет?

– Я бы хотел, чтобы остановили – это будет разумно для всех. Остановят или нет? У меня большие сомнения, что решение принимается в стенах федерации.

Мы как минимум увидим, что люди, наделенные властью, думают о нас в вами, – сказал Исаев.

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