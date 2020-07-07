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Возвращение к обычному режиму

Условия в детских палатах инфекционной больницы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской детской инфекционной больнице стало меньше пациентов с COVID-19 Вместе с профильным центром к привычному ритму работы возвращаются и другие медучреждения, перепрофилированные на время борьбы с пандемией. В их числе Минская...

Вместе с профильным центром к привычному ритму работы возвращаются и другие медучреждения, перепрофилированные на время борьбы с пандемией. В их числе Минская детская инфекционная больница. За прошедшую неделю число детей, зараженных коронавирусной инфекцией, стало гораздо меньше, что позволило равномерно распределить силы на лечение более привычных инфекционных заболеваний.убедился в этом лично.Тонометр, пульсоксиметр и, конечно, средство дезинфекции - стандартный набор медиков во время обхода коронавирусных пациентов. Для медсестры Ольги Павлють, как и для других медиков детской инфекционки, четырехмесячный режим повышенной нагрузки подходит к концу. Хотя 17-летний опыт приучил быть готовой ко многим испытаниям.Именно в минскую детскую инфекционку поступил первый ребенок в стране с коронавирусной инфекцией. Позже стали принимать уже и взрослых больных. На борьбу с пневмонией выделили восемь отделений.В соседнем блоке лежат пациенты со стандартными инфекционными заболеваниями. Трехлетнюю Марию с высокой температурой и болью в животе доставили вместе с мамой Натальей. Диагноз - кишечная инфекция. Сегодня малышка уже готовится к выписке.Вот в таких палатах и проходят лечение маленькие пациенты. Безусловно, они находятся вместе со своими родителями. Сегодня эта палата уже прошла полную дезобработку и готова принимать новых пациентов с любой инфекцией - не только с коронавирусной. Особенность таких боксов заключается в том, что пациенты как поступают сюда через улицу, так и выписываются. Чтобы исключить лишние передвижения по коридорам больницы и избежать контактов с другими инфицированными больными.