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В Минской детской инфекционной больнице стало меньше пациентов с COVID-19

07.07.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Вместе с профильным центром к привычному ритму работы возвращаются и другие медучреждения, перепрофилированные на время борьбы с пандемией. В их числе Минская детская инфекционная больница. За прошедшую неделю число детей, зараженных коронавирусной инфекцией, стало гораздо меньше, что позволило равномерно распределить силы на лечение более привычных инфекционных заболеваний. Никита Дементьев убедился в этом лично.

Тонометр, пульсоксиметр и, конечно, средство дезинфекции - стандартный набор медиков во время обхода коронавирусных пациентов. Для медсестры Ольги Павлють, как и для других медиков детской инфекционки, четырехмесячный режим повышенной нагрузки подходит к концу. Хотя 17-летний опыт приучил быть готовой ко многим испытаниям.

Ольга Павлють, медсестра Детской инфекционной клинической больницы г. Минска: "Сначала было как бы несложно, первые уровни были, а потом уже началось посложнее. Положительных очень много было, и пневмонии пошли тяжелые, ну, и средней степени. А сейчас нагрузка, наверное, меньше тоже. Потому что детей меньше поступает".

Именно в минскую детскую инфекционку поступил первый ребенок в стране с коронавирусной инфекцией. Позже стали принимать уже и взрослых больных. На борьбу с пневмонией выделили восемь отделений.

Возвращение к обычному режиму

Марина Соколова, главврач Детской инфекционной клинической больницы г. Минска: "Мы больница, созданная для борьбы с инфекциями, поэтому я думаю, что, конечно, часть отделений у нас останется, для того чтобы госпитализировать детей с коронавирусом. Но надо сказать, что действительно последние несколько недель мы видим значительное снижение поступления таких детей. И потихонечку даже наша инфекционная больница возвращается в нормальное русло".

В соседнем блоке лежат пациенты со стандартными инфекционными заболеваниями. Трехлетнюю Марию с высокой температурой и болью в животе доставили вместе с мамой Натальей. Диагноз - кишечная инфекция. Сегодня малышка уже готовится к выписке.

Наталья Еременко: "У нас сразу в приемном покое на коронавирус экспресс-тест сделали, прежде чем сюда определить. Он был чист, поэтому нас уже положили в кишечное отделение и лечили. Персонал очень доброжелательный, медсестрам очень благодарны".

Условия в детских палатах инфекционной больницы

Вот в таких палатах и проходят лечение маленькие пациенты. Безусловно, они находятся вместе со своими родителями. Сегодня эта палата уже прошла полную дезобработку и готова принимать новых пациентов с любой инфекцией - не только с коронавирусной. Особенность таких боксов заключается в том, что пациенты как поступают сюда через улицу, так и выписываются. Чтобы исключить лишние передвижения по коридорам больницы и избежать контактов с другими инфицированными больными. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с профильным центром к привычному ритму работы возвращаются и другие медучреждения, перепрофилированные на время борьбы с пандемией. В их числе Минская...
 
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