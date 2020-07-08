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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН прогнозирует резкий всплеск нищеты на планете Обнародован доклад ООН о влиянии пандемии коронавируса на достижение целей устойчивого развития. Прогноз неутешителен: последствия кризиса, связанного с COVID-19,...

Обнародован доклад ООН о влиянии пандемии коронавируса на достижение целей устойчивого развития. Прогноз неутешителен: последствия кризиса, связанного с COVID-19, погрузят в крайнюю нищету дополнительные 70 миллионов жителей планеты. Уровень бедности достигнет без малого 9 %.Особенно тяжелой будет ситуация в Южной Азии, а также в регионах Африки, соседствующих с Сахарой. Причем, если случится очередной всплеск заражений, рост бедности грозит оказаться еще большим.