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ЕЭК: цены на основные продукты питания и медицинские маски в Беларуси не повысятся

08.07.2020 10:10 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

На заседании ЕЭК. Фото: eurasiancommission.org

Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ввело временное государственное регулирование цен на 26 товарных групп, включая мясо, рыбу, молоко, масло, куриные яйца и т.д.

«Нужно было не допустить спекулятивного роста в стране цен на такие товары в связи с увеличением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также введением рядом государств ограничительных мер, связанных с проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ», - отметили в ЕЭК.

После введения ценового регулирования ситуация на потребительском рынке Беларуси стабилизировалась. «Учитывая, что в период действия госрегулирования цен обращений от государств-членов о несогласии с решением Беларуси в Комиссию не поступало, ЕЭК поддержала предложение белорусской стороны», - сообщает пресс-служба ЕЭК.

О медицинских масках

Коллегия ЕЭК также согласовала продление срока госрегулирования цен на средства защиты органов дыхания – маски, предназначенные для индивидуального применения – и дезинфицирующие средства в Беларуси на 90 дней – с 7 июля до 4 октября этого года.

Ранее в Беларуси на 90 дней – с 8 апреля по 6 июля 2020 года – было введено временное госрегулирование цен на эти товары. «В частности, меры госрегулирования включают установление предельного норматива рентабельности для организаций – производителей, предельной максимальной надбавки импортера, предельной максимальной оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера)», - сообщает пресс-служба ЕЭК

Что это значит?

Госрегулирование цен на средства защиты решили ввести из-за роста спроса на них.

Решение Коллегии ЕЭК поможет сохранить стабильные цены при их реализации на внутреннем рынке Беларуси, предотвратить необоснованное завышение цен производителями (импортерами), считают в комиссии.

Источник: Myfin.by
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Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока госрегулирования цен на социально значимые товары в Беларуси на 90 дней с 18 июля до 15...
 
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