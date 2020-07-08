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В Дубровно состоялась отчетно-выборная конференция Дубровенской районной организации БОКК

08.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровно состоялась отчетно-выборная конференция Дубровенской районной организации БОКК

Ее председатель Галина Макаренко отчиталась о деятельности районной организации и первичек за прошедшие пять лет. В районе зарегистрировано 20 первичных организаций БООК, которые объединяют в своих рядах 1050 человек. Их основная деятельность направлена на оказание помощи пожилым и одиноким людям, инвалидам, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации людям.

Активисты БООК всемерно развивают волонтерское движение в районе, участвуют в реализации различных программ, проектов и мероприятий, направленных на оказание помощи уязвимым людям, сохранение здоровья, профилактику социально значимых заболеваний, пропаганду ЗОЖ, распространение основополагающих принципов Красного Креста и гуманистических ценностей.

Галина Макаренко рассказала о деятельности волонтеров, которые участвуют во всех социально значимых проектах. Отряд «Рука в руке», работающий на базе Центра детей и молодежи, объединяет в своих рядах 25 юных волонтеров. 40 неравнодушных дубровенцев пожилого возраста собрал волонтерский отряд «Дом без одиноче­ства», который функционирует при районном Доме культуры. Дубровенские волонтеры реализовали несколько проектов: «Настоящее — для будущего без ВИЧ», «Лучики надежды», «Клоунотерапия», «Теплый дом», «Дом без одиночества» и другие.

Активисты волонтерского движения постоянно проводят рейды и акции, такие как «Милосердие», «Делай добро», «Забота», «Ты не одинок», «Соберем детей в школу», «Елка желаний». Все эти мероприятия напра­влены на оказание помощи нуждающимся людям: одиноким, инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации многодетным семьям и другим категориям граждан.

Поздравления с Днем пожилых людей, Днем матери, Новым годом, Днем Победы и другими праздниками, благоустройство территорий местных достопримечательностей, воинских захоронений, памятников и обелисков, моральная поддержка и оказание финансовой помощи, информационно-разъяснительная работа по пропаганде гуманистических ценностей и распространение знаний о своей деятельности — далеко не полный перечень добрых дел активистов Белорусского  Общества Красного Креста. В текущем году особое внимание было уделено борьбе с коронавирусом. Более чем на 2 тысячи рублей по линии Красного Креста приобретены для больницы дезсредства и средства индивидуальной защиты.

В ходе конференции Галина Макаренко выразила слова благодарности и признательности руководителям волонтерского движения Елене Витковской и Клавдии Гореликовой, поблагодарила за тесное сотрудничество и совместную работу районную организацию инвалидов, организацию «БелТИЗ», Дубровенский ТЦСОН, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдел по образованию, ЦРБ, СПЦ, городские школы и всех неравнодушных дубровенцев, готовых в нужный момент прийти на помощь.

В работе отчетно-выборной конференции приняла участие заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская. Она поблагодарила за работу активистов районной организации Общества Красного Креста и ее руководителя и вручила Галине Макаренко благодарность председателя Дубровенского райисполкома. После проведенного голосования Галина Макаренко единогласно переизбрана на должность председателя Дубровенской районной организации Белорусского Общества Красного Креста.

 Светлана ШУРПАКОВА.

 
 
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Ее председатель Галина Макаренко отчиталась о деятельности районной организации и первичек за прошедшие пять лет. В районе зарегистрировано 20 первичных...
 
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