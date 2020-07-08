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Более 80 человек десяти национальностей прилетели из Дели в Минск чартером «Белавиа»

08.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Более 80 человек десяти национальностей, в том числе 29 белорусов, прилетели сегодня из Дели в Минск эвакуационным чартерным рейсом авиакомпании «Белавиа». Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Индии.

«Посольство Индии в Беларуси совместно с туристическим агентством «Скайтим» 7-8 июля организовали эвакуационный рейс BRU-9925 по вывозу из Беларуси в Индию индийских студентов авиакомпанией «Белавиа», — рассказали в посольстве. — По инициативе и непосредственном содействии белорусской дипмиссии в Индии и МИДов двух стран был также проработан вывозной эвакуационный рейс BRU-9926 по маршруту Дели-Минск для вывоза белорусских и иностранных граждан из Индии в Беларусь. Благодаря скоординированным усилиям всех сторон стала возможной организация рейса и возврата домой через Беларусь граждан разных стран чартером, который изначально планировался для эвакуации 76 индийских студентов исключительно из Беларуси».

По данным посольства, в Минск вылетели 29 белорусских граждан, в том числе две семьи с маленькими детьми на льготных условиях. «Этим рейсом также были эвакуированы из Индии граждане России — 34 человека, граждане Украины и Молдовы — по 4 человека, граждане Литвы — 3, Франции, Индии и Латвии — по 2, Сербии и Канады — по одному человеку. Всего на борту было 82 пассажира 10 национальностей», — уточнили в диппредставительстве.

Это уже третий рейс белорусского перевозчика из Беларуси в Индию и обратно, в организации которого принимало участие белорусское посольство в Индии. Предыдущие рейсы состоялись 5 и 25 апреля из Дели и Даболима (штат Гоа) соответственно. «Принципиальным отличием белорусских эвакуационных рейсов от других аналогичных международных перевозчиков было предоставление максимально возможных комфортных условий для пассажиров. Так, рейс «Белавиа» 5 апреля из Дели в Минск был организован для граждан в том числе других национальностей на безвозмездной основе, — подчеркнули в дипмиссии. — Рейс из Даболима в Беларусь 25 апреля был выполнен с возможностью рассрочки платежа за билеты до конца текущего года».

В посольстве также обратили внимание, что в связи с пандемией коронавируса и практически полным прекращением регулярного авиасообщения белорусские граждане оказались изолированными не только в Индии, но и в Шри-Ланке, Непале, Бангладеш и на Мальдивах. «Ситуацию усугубляла позиция большинства региональных авиаперевозчиков из стран Персидского залива и других стран, которые отказались возвращать деньги застрявшим белорусским туристам и в качестве компенсации предлагали оформить ваучеры для приобретения билетов в течение года, — пояснили в дипмиссии. — Несмотря на все сложности в условиях действия карантина в Индии, Бангладеш, Шри-Ланке, Непале и на Мальдивах, посольству на данный момент удалось оказать содействие в возвращении на родину 516 белорусам и 214 иностранным гражданам 14 национальностей».

Большую помощь в эвакуации белорусов из этих стран оказывали загранучреждения России, а также посольство Украины в Дели. Российские и украинские дипломаты находились в постоянном контакте с белорусскими дипломатами, представителями авиаперевозчиков «Аэрофлот», «Россия», SkyUp.

С помощью совместных усилий и при поддержке российских и украинских коллег белорусская сторона эвакуировала из Шри-Ланки 27 человек, Бангладеш — 29, Мальдив — 11, Непала — 5.

В посольстве считают, что наработанный опыт по организации чартеров по эвакуации белорусских граждан в плотном взаимодействии с авиакомпаниями, авиационными властями и диппредставительствами будет востребован при дальнейшей проработке регулярного авиасообщения между Беларусью и Индией, а также Шри-Ланкой.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Более 80 человек десяти национальностей, в том числе 29 белорусов, прилетели сегодня из Дели в Минск эвакуационным чартерным рейсом авиакомпании «Белавиа». Об...
 
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