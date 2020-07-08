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Господдержка экономики в условиях коронавируса уже составила около Br23 млн – Головченко

08.07.2020 18:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Господдержка экономики в условиях коронавируса уже составила около Br23 млн – Головченко

Государственная поддержка экономики в условиях COVID-19 уже составила порядка Br23 млн. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», пишет БЕЛТА.  

Помимо этого, был принят указ №178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан».

По словам Романа Головченко, правительство также приняло решение об увеличении поставок техники на внутренний рынок, поскольку это должно помочь обеспечить заказы для ключевых предприятий.

ФОТО: БЕЛТА


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Государственная поддержка экономики в условиях COVID-19 уже составила порядка Br23 млн. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Роман Головченко во время общения с...
 
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