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Россия откроет авиасообщение со странами СНГ в августе
09.07.2020 13:34 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTРоссия может открыть авиасообщение, в первую очередь со странами СНГ, в августе. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии. По его данным, на 27 июля запланирована подготовка к полетам терминалов Шереметьево. Напомним, авиасообщение в России закрыто с конца марта в связи с пандемией коронавируса.
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Россия может открыть авиасообщение, в первую очередь со странами СНГ, в августе. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии. По его данным, на 27 июля...
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