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Минздрав сообщил, где в Минске проводится платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19

09.07.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав сообщил, где в Минске проводится платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало список амбулаторно-поликлинических учреждений, в которых с 9 июля можно пройти платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.

Экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу проводится в следующих поликлиниках:

  • 25-я Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района столицы,
  • 14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района Минска,
  • 6-я Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района столицы,
  • 3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района Минска,
  • 38-я городская поликлиника,
  • 35-я городская поликлиника,
  • 33-я городская студенческая поликлиника,  
  • 29-я городская поликлиника,  
  • 8-я городская поликлиника.

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Теги: Минск
 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало список амбулаторно-поликлинических учреждений, в которых с 9 июля можно пройти платное экспресс-тестирование...
 
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