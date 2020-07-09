Минздрав сообщил, где в Минске проводится платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало список амбулаторно-поликлинических учреждений, в которых с 9 июля можно пройти платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.

Экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу проводится в следующих поликлиниках:

25-я Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района столицы,

14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района Минска

6-я Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района столицы,

3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района Минска,

38-я городская поликлиника,

35-я городская поликлиника,

33-я городская студенческая поликлиника,

29-я городская поликлиника,

8-я городская поликлиника.

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