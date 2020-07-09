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Минздрав сообщил, где в Минске проводится платное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19
09.07.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Министерство здравоохранения Беларуси
Экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу проводится в следующих поликлиниках:
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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало список амбулаторно-поликлинических учреждений, в которых с 9 июля можно пройти платное экспресс-тестирование...
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