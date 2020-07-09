Коронавирус в Беларуси: данные на 9 июля

Источник материала: ОНТ

Минздрав опубликовал свежие данные распространения COVID-19 в Беларуси.

На 9 июля в стране выздоровели и выписаны 53 609 пациентов. Всего зарегистрировано 64 411 случаев инфицирования. За весь период проведен 1 099 571 тест.

Умерли 449 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

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