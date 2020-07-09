|
Коронавирус в Беларуси: данные на 9 июля
09.07.2020 17:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Минздрав опубликовал свежие данные распространения COVID-19 в Беларуси.
На 9 июля в стране выздоровели и выписаны 53 609 пациентов. Всего зарегистрировано 64 411 случаев инфицирования. За весь период проведен 1 099 571 тест.
Умерли 449 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав опубликовал свежие данные распространения COVID-19 в Беларуси. На 9 июля в стране выздоровели и выписаны 53 609 пациентов. Всего зарегистрировано 64 411 случаев...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)