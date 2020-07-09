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У защитника «Гомеля» Юденкова диагностирован коронавирус (Football.by)
10.07.2020 06:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
У защитника «Гомеля» Руслана Юденкова диагностирован коронавирус, сообщает
Футболист не принимал участия в матче 11-го тура первой лиги против «Ошмян-БГУ» (1:1).
Под подозрением на заболевание находится еще несколько игроков команды.
11 июня «Гомель» проводит матч первой лиги против «Гранита».
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У защитника «Гомеля» Руслана Юденкова диагностирован коронавирус, сообщает football.by.
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