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ВОЗ: Ситуация с COVID-19 в мире не улучшается

10.07.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что ситуация с COVID-19 в мире не улучшается, и большинству государств пока не удалось взять ситуацию под контроль. При этом в ряде регионов Европы ситуация улучшается. Так в больнице итальянского города Бергамо заявили, что в первый раз с момента начала пандемии в отделении интенсивной терапии не осталось ни одного пациента с коронавирусом.
При этом в Румынии за 24 часа инфекция выявлена у более чем 600 человек. А правительство испанских Балеарских островов сделало обязательным ношение защитных масок на территории всего автономного сообщества. 

 
 
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Всемирная организация здравоохранения заявляет, что ситуация с COVID-19 в мире не улучшается, и большинству государств пока не удалось взять ситуацию под контроль....
 
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