Источник материала: Новости Волковыска

В России заявили, что успешно завершили тестирование на группе добровольцев первой в мире вакцины от коронавируса COVID-19, который заразил уже 12,7 миллиона человек во всем мире.

Испытание проводил Сеченовский университет. Планируется, что первая группа подопытных будет выписана уже 15 июля, а вторая – 20 июля. Сообщается, что за состоянием их здоровья будет установлено наблюдение. Медики оценят, как ведет себя иммунитет этих людей.

Задачей данного этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека. По утверждению российских ученых, этого удалось добиться.

Суть эксперимента заключалась в следующем: добровольцы были разделены на две группы – первая получила одну дозу вакцины, вторая – две.

Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации у добровольцев не было обнаружено никаких негативных реакций, пишет РИА Новости.

Все люди, участвовавшие в исследовании, длительный период находились в изоляции и были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Но длительная изоляция сказалась на психологическом состоянии добровольцев, в ходе исследования возникали конфликтные ситуации, выросло эмоциональное напряжение, поэтому к работе подключились и психологи, чтобы снизить напряженность, возникшую в непростых условиях.