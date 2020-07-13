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Правила поведения в лесу при встрече с дикими животными

13.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Правила поведения в лесу при встрече с дикими животнымиЕсли дикому животному требуется помощь или оно угрожает вашему здоровью и жизни, незамедлительно сообщите об этом в оперативно-дежурную службу РОВД или РОЧС.
Встречу с животным лучше предотвратить: шум от разговоров, смеха, пения спугнёт зверя и даст ему возможность уйти. Если встречи с диким животным не удалось избежать, то нельзя убегать, поворачиваться к нему спиной. Отступать нужно медленно, пятясь, наблюдая за его поведением. Не нужно паниковать, делать резкие движения, размахивать руками, кричать. Не подходите близко, не пытайтесь прикоснуться или погладить дикое животное, особенно, если оно само идёт на контакт, так как это один из признаков бешенства. Ничего не бросайте в животных, не провоцируйте их, не ловите зверей и не подходите к раненым животным.
При соблюдении всех необходимых правил поведения ваша встреча со зверем пройдёт без опасных последствий.
Н. СИКОРА,
ведущий ветврач райветстанции.

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