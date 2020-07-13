Без дорог у нас жизни нет: Лукашенко открыл мост через Сож

Без дорог «жизни нет», от них зависит экономика, транзит, на котором зарабатывает Беларусь, и также настроение людей.

Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на открытии моста через реку Сож 13 июня, передает пресс-служба главы государства.

Президент совершает поездку в Славгород в Могилевской области, планируется посещение «Голубой криницы» и разговор с местными жителями.

Нетрудно предположить темы, которые президент поднимет на встрече: экономика, политика, коронавирус, независимость страны.

Главе государства уже доложили о социально-экономическом развитии Могилевской области, планах по сооружению и реконструкции мостов, развитию автодорожных магистралей.

«До областных центров мы сделали дороги. Сейчас надо привести в порядок до районных центров. Это обязательно мы должны закончить. И дополнительно от районных центров до агрогородков», - сказал президент.

Напомним, в начале 2018 года мост через Сож признали аварийным.

7 декабря от местных жителей поступила информация о том, что на мосту через Припять в Житковичском районе появились трещина, и он просел примерно на полметра. Вскоре движение по мосту полностью запретили .