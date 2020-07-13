Российская вакцина от COVID-19 может появиться в учреждениях здравоохранения уже в середине августа

Источник материала: Вороновская газета





Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, может появиться в учреждениях здравоохранения в середине августа, сообщает ТАСС.

Исследовательский центр планирует подать на регистрацию свою вакцину против коронавируса 2-4 августа. «В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа», — сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Стартовал второй этап испытания вакцины, окончание исследований планируется в конце июля — начале августа. Предварительные результаты первого этапа клинических испытаний вакцины показали, что у добровольцев вырабатывается иммунитет к инфекции.

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