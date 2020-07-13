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Круизный лайнер, который катал туристов из Бреста в Мозырь за 1200€, в этом году не совершил ни одного рейса
13.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mlife
Источник материала: Mlife
Основную массу пассажиров, как и задумывалось, составляли иностранцы, а точнее — россияне. Сегодня в связи с пандемией границы закрыты, а туризм переживает не лучшие времена. Так что поддерживает на плаву «Белую Русь», кроме оптимизма его владельцев?
Теплоход «Белая Русь» за неделю преодолевал расстояние от Бреста до Мозыря и обратно, проходя через все красоты белорусского Полесья. Отсюда и название маршрута — «Жемчужина Полесья». В проект было вложено немало средств с надеждой, что он быстро себя окупит и начнет приносить прибыль.
Сезон в былые годы стартовал в конце апреля и длился до октября. В этом году не состоялся еще ни один рейс, хотя судно подготовили к работе еще в марте. Но оно до сих пор на приколе в Пинске.
— Как и ранее, в основном путевки приобретали туристы из России. Но они к нам приехать не могут, потому что у нас требуется проходить двухнедельную самоизоляцию. Наш генеральный партнер в России туроператор «Ника» (Санкт-Петербург) пока переносит старт продаж и реализацию забронированных путевок в надежде, что ситуация изменится. На данный момент мы ждем 25 июля — окончания очередной двухнедельной отсрочки, — поясняет Лариса Борисевич, начальник торгово-туристического отдела РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» (организации, которой принадлежит теплоход «Белая Русь»).
При этом пассажиры, желающие отправиться в рейс как можно быстрее, есть. Как говорят сотрудники «Днепро-Бугского водного пути», россияне готовы хоть завтра сесть на теплоход и совершить запланированное путешествие по Полесью. Перед началом сезона рейсы в июне предварительно заполнялись на 80%, а в июле и августе — на 100%. Но от коронавируса не отмахнуться, как от припятских комаров.
Сейчас на сайте «Ники» сказано, что все круизы по Беларуси, запланированные по 31 июля, будут перенесены на другие даты 2020 или 2021 года. Часть пассажиров воспользовались этим правом и перенесли круиз на следующее лето.
Нет россиян — так, может, в круиз отправились бы белорусы?
Россияне пока не могут приехать в Беларусь и насладиться красотами Полесья. А что же белорусы? Сегодня, в связи с закрытием границ, это было бы актуально. Однако, как поясняют в РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь», продажа пока закрыта. Туроператор ждет момента для старта сезона, который, как мы уже говорили, откладывается.
— Мы не можем продавать путевки белорусам, потому что продаж пока в принципе нет. Даже если у нас наберется минимальная загрузка — 23 человека, невыгодно сейчас запускать теплоход только ради одного рейса. Должно быть обеспечено минимум 6-8 рейсов, — говорит Лариса Борисевич.
Пока теплоход стоит на приколе, обслуживающий персонал находится в отпусках за свой счет. Некоторые сотрудники не выдерживают таких обстоятельств и увольняются. И пока никто не может сказать, когда начнется сезон для теплохода «Белая Русь».
Но если это свершится и теплоход все же отправится в путешествие, будут соблюдаться меры безопасности в период пандемии. В частности, загрузка теплохода будет неполной — 22-24 пассажира. Везде предусмотрят дезсредства, а персонал будет ходить в масках.
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Круизный лайнер, который катал туристов из Бреста в Мозырь за 1200€, в этом году не совершил ни одного рейса
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