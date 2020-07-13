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Эксперты рассказали о возможности наличия врожденного иммунитета к COVID-19

13.07.2020 19:47 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперты рассказали о возможности наличия врожденного иммунитета к COVID-19

Врожденный иммунитет к COVID-19 существует наверняка, однако обладает им меньшая часть населения земли. К такому выводу пришли опрошенные РИА Новости эксперты.

Так, по мнению главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, врожденный иммунитет к коронавирусам – это черта присущая определенной части населения. При этом иммунитет распространяется на все коронавирусы и COVID-19 тут не является исключением. Однако, в данный момент невозможно определить, насколько велика эта часть населения, поскольку для этого потребуется проведение специальных исследований. 

Еще одним свидетельством тому, что не все люди одинаково восприимчивы к коронавирусу, является различная восприимчивость к инфекции людей с разными группами крови. 

«Группа крови – это признак, который генетически определен, он передается по наследству. Поэтому можно предполагать, что и врожденный иммунитет есть при коронавирусной инфекции тоже», – отметил эксперт.

Схожее мнение высказал и доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, который в то же время отметил, что пока медикам точно не известно, как можно выявлять людей с врожденным иммунитетом, однако, по всей видимости, они составляют менее половины от общей численности населения Земли. 

Фото: pixabay

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Врожденный иммунитет к COVID-19 существует наверняка, однако обладает им меньшая часть населения земли. К такому выводу пришли опрошенные РИА Новости эксперты. Так,...
 
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