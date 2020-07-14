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Коваль не явился в суд, чтобы выступить свидетелем по матчу «Динамо-Молодечно». У него диагностирован коронавирус

14.07.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В суде Московского района Минска проходит заседание суда по делу о договорных матчах в хоккее.

Проходит допрос свидетелей по матчу «Динамо-Молодечно» – «Могилев».

В качестве свидетеля должен был выступить тренер вратарей «Динамо-Молодечно» Виталий Коваль. Однако он не явился в суд, у него диагностирован коронавирус.

Также в качестве свидетеля должен быть допрошен главный тренер команды Дмитрий Кравченко. Но специалист находится в Молодечно и не явился в суд.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В суде Московского района Минска проходит заседание суда по делу о договорных матчах в хоккее.
 
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