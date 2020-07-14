Коваль не явился в суд, чтобы выступить свидетелем по матчу «Динамо-Молодечно». У него диагностирован коронавирус

Источник материала: Tribuna.com

В суде Московского района Минска проходит заседание суда по делу о договорных матчах в хоккее.

Проходит допрос свидетелей по матчу «Динамо-Молодечно» – «Могилев».

В качестве свидетеля должен был выступить тренер вратарей «Динамо-Молодечно» Виталий Коваль. Однако он не явился в суд, у него диагностирован коронавирус.

Также в качестве свидетеля должен быть допрошен главный тренер команды Дмитрий Кравченко. Но специалист находится в Молодечно и не явился в суд.