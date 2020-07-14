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Коваль не явился в суд, чтобы выступить свидетелем по матчу «Динамо-Молодечно». У него диагностирован коронавирус
14.07.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В суде Московского района Минска проходит заседание суда по делу о договорных матчах в хоккее.
Проходит допрос свидетелей по матчу «Динамо-Молодечно» – «Могилев».
В качестве свидетеля должен был выступить тренер вратарей «Динамо-Молодечно» Виталий Коваль. Однако он не явился в суд, у него диагностирован коронавирус.
Также в качестве свидетеля должен быть допрошен главный тренер команды Дмитрий Кравченко. Но специалист находится в Молодечно и не явился в суд.
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Коваль не явился в суд, чтобы выступить свидетелем по матчу «Динамо-Молодечно». У него диагностирован коронавирус
В суде Московского района Минска проходит заседание суда по делу о договорных матчах в хоккее.
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