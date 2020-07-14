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Глава района Александр Бутарев встретился с коллективом ДЭУ-75
14.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня председатель районного исполнительного комитета Александр Бутарев встретился с трудовым коллективом ДЭУ-75.
Как отметил глава района, цель такого общения — проинформировать о социально-экономическом развитии нашего края, состоянии дел в организации, ответить на вопросы аудитории и помочь в их решении.
С какими итогами наш район завершил полугодие, сообщила заместитель председателя райисполкома Ирина Сухубаевская.
Ирина Николаевна обстоятельно проанализировала все показатели, привела сравнительный анализ к уровню 2019 года. Нашим районом выполнено 8 из 11 доведенных показателей. Несмотря на влияние пандемии коронавируса, основные экспортеры ОАО «Молочные горки и ООО «Ремком» сохранили экспортные позиции. Экспорт услуг выполнен благодаря работе частных предприятий «Джейнэтворк» и «Экстрапромсервис».
В районе выполняются показатели по созданию рабочих мест, уровню безработицы, объему строительно-монтажных работ и другие.
Александр Бутарев поблагодарил руководителя ДЭУ-75 и весь коллектив за работу, ответил на поступившие вопросы.
Подробнее о встрече читайте в газете «Горецкий вестник».
Ольга КИММЕЛЬ
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Сегодня председатель районного исполнительного комитета Александр Бутарев встретился с трудовым коллективом ДЭУ-75. Как отметил глава района, цель такого общения...
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