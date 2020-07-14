Глава района Александр Бутарев встретился с коллективом ДЭУ-75

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня председатель районного исполнительного комитета Александр Бутарев встретился с трудовым коллективом ДЭУ-75.

Как отметил глава района, цель такого общения — проинформировать о социально-экономическом развитии нашего края, состоянии дел в организации, ответить на вопросы аудитории и помочь в их решении.













С какими итогами наш район завершил полугодие, сообщила заместитель председателя райисполкома Ирина Сухубаевская.



























Ирина Николаевна обстоятельно проанализировала все показатели, привела сравнительный анализ к уровню 2019 года. Нашим районом выполнено 8 из 11 доведенных показателей. Несмотря на влияние пандемии коронавируса, основные экспортеры ОАО «Молочные горки и ООО «Ремком» сохранили экспортные позиции. Экспорт услуг выполнен благодаря работе частных предприятий «Джейнэтворк» и «Экстрапромсервис».

















В районе выполняются показатели по созданию рабочих мест, уровню безработицы, объему строительно-монтажных работ и другие.

Александр Бутарев поблагодарил руководителя ДЭУ-75 и весь коллектив за работу, ответил на поступившие вопросы.





Подробнее о встрече читайте в газете «Горецкий вестник».

Ольга КИММЕЛЬ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА