







Белсат. Известный своими провластными электоральными исследованиями аналитический центр Ecoom провел очередной социологический опрос. Исследование якобы проводилось с 10 по 13 июля 2020 года путем телефонного опроса, пишет





Утверждается , что 87,3% опрошенных граждан ответили, что намерены принять участие в президентских выборах. При этом якобы 69,4% опрошенных готовы проголосовать за Дукашенко. А вот рейтинги остальных претендентов не превышают суммарно 14,6%. В частности, Виктору Бабарико отмерили 6,7%, Валерию Цепкало - 3,1%. , что 87,3% опрошенных граждан ответили, что намерены принять участие в президентских выборах. При этом якобы 69,4% опрошенных готовы проголосовать за Дукашенко. А вот рейтинги остальных претендентов не превышают суммарно 14,6%. В частности, Виктору Бабарико отмерили 6,7%, Валерию Цепкало - 3,1%.





При этом против всех кандидатов готовы голосовать 3,5% опрошенных.





ОНТ также утверждает, что уровень доверия Лукашенко, включающий не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики, эффективности его решений, согласно опросу, составляет 78,1%.









официальным данным проведенного в конце марта- начале апреля опроса Института социологии НАН Беларуси рейтинг доверия Лукашенко в Минске составлял 24%, Ермошиной, а значит и любым озвученным ею итогам выборов, доверяли лишь 11% минчан. Однако, напомним, что согласно





С учетом развития ситуации с коронавирусом и реакцией на него Лукашенко, а также объявлением об участии в выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и незаконным удерживанием за решеткой как потенциального канадидата, так и более 700 белорусов, несогласных с политой властей, с того времени эти рейтинги могли только упасть, но никак не вырасти.





Кстати, неслучайно утром 14 июля силовики вызывали отдельных работников Института социологии и интересовались их данными на электронных носителях.