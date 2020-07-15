ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Делаем ставки: ОНТ опубликовал "рейтинг" кандидатов - Ермошина озвучит эти цифры 10 августа?

15.07.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ОНТ публикует некие результаты опроса, который якобы провел лукашенковский аналитический центр «Ecoom».



Известный своими провластными электоральными исследованиями аналитический центр Ecoom провел очередной социологический опрос. Исследование якобы проводилось с 10 по 13 июля 2020 года путем телефонного опроса, пишет Белсат.

Утверждается, что 87,3% опрошенных граждан ответили, что намерены принять участие в президентских выборах. При этом якобы 69,4% опрошенных готовы проголосовать за Дукашенко. А вот рейтинги остальных претендентов не превышают суммарно 14,6%. В частности, Виктору Бабарико отмерили 6,7%, Валерию Цепкало - 3,1%.

При этом против всех кандидатов готовы голосовать 3,5% опрошенных.

ОНТ также утверждает, что уровень доверия Лукашенко, включающий не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики, эффективности его решений, согласно опросу, составляет 78,1%.


Однако, напомним, что согласно официальным данным проведенного в конце марта- начале апреля опроса Института социологии НАН Беларуси рейтинг доверия Лукашенко в Минске составлял 24%, Ермошиной, а значит и любым озвученным ею итогам выборов, доверяли лишь 11% минчан.

С учетом развития ситуации с коронавирусом и реакцией на него Лукашенко, а также объявлением об участии в выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и незаконным удерживанием за решеткой как потенциального канадидата, так и более 700 белорусов, несогласных с политой властей, с того времени эти рейтинги могли только упасть, но никак не вырасти.

Кстати, неслучайно утром 14 июля силовики вызывали отдельных работников Института социологии и интересовались их данными на электронных носителях.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОНТ публикует некие результаты опроса, который якобы провел лукашенковский аналитический центр «Ecoom».
 
Новости дня
Новости
 
Победителей на 10 дистанциях определят на Кубке и первенстве Беларуси по плаванию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика