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Делаем ставки: ОНТ опубликовал "рейтинг" кандидатов - Ермошина озвучит эти цифры 10 августа?
15.07.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
ОНТ публикует некие результаты опроса, который якобы провел лукашенковский аналитический центр «Ecoom».
Известный своими провластными электоральными исследованиями аналитический центр Ecoom провел очередной социологический опрос. Исследование якобы проводилось с 10 по 13 июля 2020 года путем телефонного опроса, пишет
При этом против всех кандидатов готовы голосовать 3,5% опрошенных.
ОНТ также утверждает, что уровень доверия Лукашенко, включающий не только электоральный рейтинг, но и оценку социально-экономической политики, эффективности его решений, согласно опросу, составляет 78,1%.
Однако, напомним, что согласно официальным данным проведенного в конце марта- начале апреля опроса Института социологии НАН Беларуси рейтинг доверия Лукашенко в Минске составлял 24%, Ермошиной, а значит и любым озвученным ею итогам выборов, доверяли лишь 11% минчан.
С учетом развития ситуации с коронавирусом и реакцией на него Лукашенко, а также объявлением об участии в выборах Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и незаконным удерживанием за решеткой как потенциального канадидата, так и более 700 белорусов, несогласных с политой властей, с того времени эти рейтинги могли только упасть, но никак не вырасти.
Кстати, неслучайно утром 14 июля силовики вызывали отдельных работников Института социологии и интересовались их данными на электронных носителях.
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ОНТ публикует некие результаты опроса, который якобы провел лукашенковский аналитический центр «Ecoom».
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