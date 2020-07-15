На президента Кыргызстана подали заявление в Генпрокуратуру из-за коронакризиса

"13 июля поступило заявление от гражданки Раушан Айткуловой о привлечении к ответственности президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и других высокопоставленных чиновников за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране и ежедневные смерти. Заявление зарегистрировано в общем отделе прокуратуры", - сообщил представитель главного надзорного органа, передает .





Ранее Раушан Айткулова в социальной сети написала, что президента страны должны привлечь к уголовной ответственности, и начала сбор подписей за импичмент. По ее словам, петицию подписали более 2,5 тыс. граждан. В администрации президента пока не комментируют заявление Айткуловой.





Айткулова назвала регистрацию заявления маленькой победой. Следующий шаг, по ее словам, должны сделать 40 депутатов и генпрокурор Откурбек Жамшитов (Джамшитов).





Депутатам следует созвать внеочередную сессию парламента, чтобы собрать спецкомиссию по отрешению президента от должности. А генеральному прокурору закон позволяет «без проволочек лично заняться расследованием и выяснить, какая доля ответственности по выдвинутым обвинениям ложится на главу государства».