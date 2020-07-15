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На президента Кыргызстана подали заявление в Генпрокуратуру из-за коронакризиса

15.07.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова поступило заявление о привлечении его и ряда высокопоставленных лиц к ответственности за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре страны.

"13 июля поступило заявление от гражданки Раушан Айткуловой о привлечении к ответственности президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и других высокопоставленных чиновников за сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране и ежедневные смерти. Заявление зарегистрировано в общем отделе прокуратуры", - сообщил представитель главного надзорного органа, передает .

Ранее Раушан Айткулова в социальной сети написала, что президента страны должны привлечь к уголовной ответственности, и начала сбор подписей за импичмент. По ее словам, петицию подписали более 2,5 тыс. граждан. В администрации президента пока не комментируют заявление Айткуловой.

Айткулова назвала регистрацию заявления маленькой победой. Следующий шаг, по ее словам, должны сделать 40 депутатов и генпрокурор Откурбек Жамшитов (Джамшитов). 

Депутатам следует созвать внеочередную сессию парламента, чтобы собрать спецкомиссию по отрешению президента от должности. А генеральному прокурору закон позволяет «без проволочек лично заняться расследованием и выяснить, какая доля ответственности по выдвинутым обвинениям ложится на главу государства».

«Пусть парламент карманный, а генпрокурор — свой человек для семьи Жээнбековых: выше Закона никого нет! Мы должны отстоять наши права», — считает Айткулова. 


По последним данным, в Кыргызстане официально зарегистрированы более 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 149 человек скончались от инфекции, 4 995 человек излечились.

Вместе с тем наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией с симптомами, похожими на коронавирус, но заражение COVID-19 при этом тесты не подтверждают. Всего с марта от пневмонии скончались 497 человек.

Напомним, в Беларуси только по официальным данным уже более 65 тысяч зараженных COVID-19 и 480 умерших, но для Лукашенко "вирусы в стране летают", а те, кто умер, виноваты в этом сами. 
 
 
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На президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова поступило заявление о привлечении его и ряда высокопоставленных лиц к ответственности за сложившуюся...
 
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