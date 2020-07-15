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В Беларуси проведено более 1 миллиона 150 тысяч исследований по выявлению коронавируса

15.07.2020 19:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Данные Минздрава по заболеваемости COVID-19. По информации ведомства, на 15 июля выздоровели и выписаны 56 тысяч 379 пациентов, у которых ранее был подтвержден вирус нового типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проведено более 1 миллиона 150 тысяч исследований по выявлению коронавируса

По результатам лабораторной диагностики с положительным тестом к этому дню зарегистрированы 65 тысяч 443 человека. Всего же в стране проведено более 1 миллиона 150 тысяч исследований.

В Беларуси проведено более 1 миллиона 150 тысяч исследований по выявлению коронавируса

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 480 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.   

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Новости Беларуси. Данные Минздрава по заболеваемости COVID-19. По информации ведомства, на 15 июля выздоровели и выписаны 56 тысяч 379 пациентов, у которых ранее был...
 
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