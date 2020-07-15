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МИД отправил приглашение наблюдателям от БДИПЧ ОБСЕ «точно в день после регистрации кандидатов»

15.07.2020 19:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Беларуси 15 июля направил приглашения на выборы в адрес БДИПЧ ОБСЕ и других международных организаций. В ведомстве подчеркнули, что сделали это, как и анонсировали раньше, в день после регистрации кандидатов в президенты. Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сообщение директора БДИПЧ ОБСЕ о том, что МИД не прислал приглашение без которого наблюдатели не смогут прилететь в Беларусь на выборы.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В МИД заявили: для них стало «разочаровывающей неожиданностью», что БДИПЧ ОБСЕ не планирует осуществлять наблюдение за президентскими выборами в Беларуси.

— Искренне надеемся, что оно будет пересмотрено. Ведь сегодня, точно в день после регистрации кандидатов, в полном соответствии с ранее сделанными публичными заявлениями МИД направил приглашения на выборы в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. Это наши традиционные партнеры по наблюдению за выборами. Мы ни на шаг не отступаем от своих заверений и обязательств, в том числе в рамках ОБСЕ, — заявил представитель МИД Анатолий Глаз.

Он отметил, что Беларусь никогда не проводила выборы без наблюдения.

— И в этот раз мы изначально были твердо намерены пригласить наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ после регистрации кандидатов. Об этом неоднократно говорилось публично, эта позиция доводилась до наших западных партнеров, а также до руководства Бюро и лично до И.Гисладоттир. Мы полностью транспарентны в данном контексте, и все это можно перепроверить.

По его словам, в ближайшие дни Национальное собрание Республики Беларусь направит приглашения в адрес парламентских структур, таких как Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы.

— Конечно, ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во многие сферы, в том числе в практику БДИПЧ по наблюдению за выборами. Такая ситуация сложилась впервые. Мы внимательно анализировали опыт других стран-участниц, в которых состоялись выборы в последние месяцы. В нынешних особых условиях в большинстве, если не во всех случаях, БДИПЧ разворачивало специальные наблюдательные миссии, состоящие из нескольких экспертов.
Поэтому разумеется, и у нас международным наблюдателям, как и другим участникам избирательного процесса, необходимо будет придерживаться определенных мер эпидемиологической предосторожности, которые были нами разработаны совместно с Министерством здравоохранения и ЦИК, соответствующих рекомендациям ВОЗ.

Он отметил, что Беларусь была и остается открытой для международного наблюдения и готова создать все необходимые условия для эффективной работы иностранных наблюдателей на предстоящих выборах.

Напомним, ранее директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир проинформировала МИД Беларуси о том, что отсутствие приглашения от официального Минска не позволяет БДИПЧ наблюдать за ходом избирательного процесса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заявил, что «наблюдать за выборами можно, но учить нас жизни — не надо».

— Хотите наблюдать за выборами — пожалуйста, завтра приезжайте. Мы не против. Мы не прячемся. Но нам показывать пальцем, как жить, не надо. Мы знаем, как жить. У себя надо разобраться, — заявил он на встрече с активом Витебской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ впервые не прилетят в Беларусь на выборы - не получили приглашение от МИД.
 
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