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«Брал косу, шёл косить». Александр Лукашенко рассказал, как Николай Шерстнёв переболел коронавирусом

15.07.2020 20:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Об экспортном потенциале, развитии регионов и борьбе с COVID-19 говорил 15 июля глава государства на встрече с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой

«Брал косу, шёл косить». Александр Лукашенко рассказал, как Николай Шерстнёв переболел коронавирусом

Каким-то не таким за рубежом называли наш путь борьбы с коронавирусом. Витебск одним из первых принял на себя эпидемудар. Сколько было спекуляций на этой теме, но несмотря ни на что регион вполне успешно преодолел трудный период.

Кстати, COVID-19 перенес даже местный губернатор.

«Брал косу, шёл косить». Александр Лукашенко рассказал, как Николай Шерстнёв переболел коронавирусом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы благодарны всем – и руководству, вам, активу, и нашим врачам, которые успешно справились с этой проблемой.

Я у Николая спрашиваю: «Ну как ты боролся? Ты же не госпитализировался. Не госпитализировался, да? Как боролся?» Он говорит: «Брал косу, шел косить, каждое утро занимался этими физическими нагрузками, хоть слабость присутствовала, и очень быстро восстановился». Это то, о чем я сказал в самом начале.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Шерстнев

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Об экспортном потенциале, развитии регионов и борьбе с COVID-19 говорил 15 июля глава государства на встрече с активом Витебской области, сообщили в...
 
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