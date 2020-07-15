|
«Брал косу, шёл косить». Александр Лукашенко рассказал, как Николай Шерстнёв переболел коронавирусом
15.07.2020 20:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Об экспортном потенциале, развитии регионов и борьбе с COVID-19 говорил 15 июля глава государства на встрече с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каким-то не таким за рубежом называли наш путь борьбы с коронавирусом. Витебск одним из первых принял на себя эпидемудар. Сколько было спекуляций на этой теме, но несмотря ни на что регион вполне успешно преодолел трудный период.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я у Николая спрашиваю: «Ну как ты боролся? Ты же не госпитализировался. Не госпитализировался, да? Как боролся?» Он говорит: «Брал косу, шел косить, каждое утро занимался этими физическими нагрузками, хоть слабость присутствовала, и очень быстро восстановился». Это то, о чем я сказал в самом начале.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Брал косу, шёл косить». Александр Лукашенко рассказал, как Николай Шерстнёв переболел коронавирусом
Новости Беларуси. Об экспортном потенциале, развитии регионов и борьбе с COVID-19 говорил 15 июля глава государства на встрече с активом Витебской области, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)