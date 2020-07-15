|
Российские ученые выделили более 100 штаммов коронавируса
15.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Российские ученые выделили более 100 штаммов
«Россия приняла активное участие в изучении коронавируса. После появления первых больных в стране российские ученые выделили штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100. Отечественные образцы стали заметным вкладом в глобальный мониторинг изменчивости этого вируса», — сказала Татьяна Голикова.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 13,3 млн человек, около 578 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 746 369 случаев заражения, выздоровели 523 249 человек, умерли 11 770.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские ученые выделили более 100 штаммов коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС. «Россия приняла активное участие в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)