В Бресте 531 пациент с пневмонией. Неделю назад было почти 1300

Источник материала: Tut.by

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Бресте стабилизировалась, но успокаиваться рано. Об этом сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук 15 июля на встрече с журналистами.



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Александр Рогачук отметил, что с 12 июля брестских COVID-пациентов уже не госпитализируют в железнодорожную больницу.

— Все больные направляются только в Центральную городскую больницу. Вчера у нас поступили 43 человека. Сегодня — 60 человек. 12 июля было 24 человека, 11 июля — 25. Интересно наблюдать статистику по дням. Меньше всего людей госпитализируют в субботу. Понятно, выходные. Больше всего во вторник утром. Сейчас у нас ситуация выравнивается, — отметил мэр.

По данным горисполкома, всего в Бресте на данный момент 531 человек госпитализирован с диагнозом «пневмония». Для сравнения, неделю назад было почти 1300 человек.

— Тенденция устойчивая. Никаких вопросов сейчас нет, но самоуспокаиваться пока рано, — заключил Александр Рогачук.