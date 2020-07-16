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Вирусолог назвала причину ошибок тестов на COVID-19

16.07.2020 10:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вирусолог назвала причину ошибок тестов на COVID-19

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, поскольку не всегда способны определить, вирус активен либо уже подавлен иммунной системой, пишет РБК со ссылкой на директора Института здравоохранения ВШЭ Ларису Попович.

Лариса Попович озвучила такую версию в ответ на выводы швейцарского иммунолога Беды Штадлера. Он заявил о том, что бессимптомных носителей коронавируса нет. Иммунолог считает, что тесты на COVID-19 не могут определить, жив вирус или подавлен иммунной системой.

ФОТО: trends.rbc.ru


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Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, поскольку не всегда способны определить, вирус активен либо уже подавлен иммунной системой, пишет РБК со ссылкой на...
 
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