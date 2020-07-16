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Вирусолог назвала причину ошибок тестов на COVID-19
16.07.2020 10:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, поскольку не всегда способны определить, вирус активен либо уже подавлен иммунной системой,
Лариса Попович озвучила такую версию в ответ на выводы швейцарского иммунолога Беды Штадлера. Он заявил о том, что бессимптомных носителей коронавируса нет. Иммунолог считает, что тесты на COVID-19 не могут определить, жив вирус или подавлен иммунной системой.
ФОТО: trends.rbc.ru
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Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, поскольку не всегда способны определить, вирус активен либо уже подавлен иммунной системой, пишет РБК со ссылкой на...
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