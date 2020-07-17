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НАН Беларуси создала рабочую группу по разработке вакцины от COVID-19

17.07.2020 19:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские ученые создали рабочую группу, задачей которой станет разработка вакцины от вируса COVID-19. Об этом TUT.BY рассказала пресс-секретарь Национальной академии наук Беларуси Наталья Марцелева.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Trust "Tru" Katsande / Unsplash

В пятницу, 17 июля, в Национальной академии наук Беларуси состоялось учредительное заседание межведомственной рабочей группы по разработке вакцины от COVID-19, в котором приняли участие белорусские ученые и специалисты Министерства здравоохранения.

По словам Натальи Марцелевой, пока группы только начинает деятельность и в своей работе будет опираться в том числе и на наработки иностранных ученых. По ее словам, сейчас планируется возможность формирования дополнительной подпрогаммы по COVID-19 в государственной программе «Наукоемкие технологии и техника».

— В рабочую группу вошли представители ведущих подразделений академии наук: Института биоорганической химии, Института биофизики и клеточной инженерии, Института физиологии, Института генетики и цитологи, а также Института экспериментальной ветеринарии имени Вышелесского — последний занимается разработкой препаратов для сельскохозяйственных животных, и его специалисты уже давно работают с коронавирусами. Также к работе привлечены специалисты из Белорусского государственного медицинского университета, — рассказала пресс-секретарь НАН Беларуси.
 
 
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Белорусские ученые создали рабочую группу, задачей которой станет разработка вакцины от вируса COVID-19. Об этом TUT.BY рассказала пресс-секретарь Национальной...
 
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