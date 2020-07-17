Лукашенко отметил позитивную динамику в торговле с Кыргызстаном

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о позитивной динамике в торговле с Кыргызстаном, несмотря на пандемию коронавируса. Такое заявление он сделал в пятницу, 17 июля, во время встречи с премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым, сообщает БЕЛТА.

Президент обратил внимание на то экономики двух стран похожи по своей структуре

Тем временем премьер Кыргызстана отметил успехи Беларуси в борьбе с распространением коронавируса.

Руководитель правительства Кыргызстана высказал мнение, что белорусский опыт в противодействии коронавирусу может представлять интерес для других стран.

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