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Лукашенко отметил позитивную динамику в торговле с Кыргызстаном
17.07.2020 21:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о позитивной динамике в торговле с Кыргызстаном, несмотря на пандемию коронавируса. Такое заявление он сделал в пятницу, 17 июля, во время встречи с премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым,
Президент обратил внимание на то экономики двух стран похожи по своей структуре
Тем временем премьер Кыргызстана отметил успехи Беларуси в борьбе с распространением коронавируса.
Руководитель правительства Кыргызстана высказал мнение, что белорусский опыт в противодействии коронавирусу может представлять интерес для других стран.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о позитивной динамике в торговле с Кыргызстаном, несмотря на пандемию коронавируса. Такое заявление он сделал в...
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