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Александр Лукашенко провел встречи с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза. Итоги переговорного дня

17.07.2020 21:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко провел встречи с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза. Итоги переговорного дня

Минск сегодня стал центром евразийской политики. Беларусь принимает глав правительств стран ЕАЭС. Впервые после того, как мир столкнулся с пандемией, встречи такого уровня и масштаба проходят в очном формате. Отсюда и широкая повестка. Это и вопросы стимулирования торговли на общем рынке, и обеспечения равной конкуренции, и работа промышленности. В первой половине дня состоялся Евразийский межправительственный совет. А во второй – гостей ожидали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко выразил желание пообщаться с руководителем каждой делегации. 

Такой формат общения не случаен. С одной стороны – все участники Евразийского экономического союза заинтересованы в углублении интеграции. С другой – структура экономик государств-партнеров различается, что накладывает отпечаток и на скорость решения некоторых вопросов.

Один из главных – создание единого энергетического рынка. Механизмы прописаны в стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Документ рассчитывают подписать уже этой осенью в Минске. Проект готов, и всё же ещё нуждается в доработке. Важно найти недостающие точки соприкосновения. 

Ближе к вечеру ко Дворцу Независимости подтягиваются машины представительского класса. Первым из зарубежных гостей прибывает премьер-министр Армении. Впервые здесь и глава российского Кабмина. Кстати, с назначения Михаила Мишустина прошло ровно полгода. Визит в Минск – его первая зарубежная командировка после отмены ограничений из-за коронавируса. Длительный карантин нанес ощутимый удар по евразийской экономике, и выход из кризиса нужно искать вместе. Один за другим на горизонте выстраиваются кортежи с флагами Казахстана, Кыргызстана и Молдовы. В ЕАЭС Кишинёв – в статусе наблюдателя. 

Из-за пандемии коронавируса последние переговоры ЕАЭС проходили в режиме видеоконференций. Даже майский саммит в Минске был виртуальным! Глядя в мониторы и с мониторов, лидеры евразийской «пятёрки» искали компромиссы, но договориться по ключевому документу – это стратегия развития Союза на пять лет – тогда так и не удалось. Химию личного общения новые технологии, похоже, не заменят. 

Но большая политика больше не на удалёнке. Дорогу прокладывают премьеры. В Минск они прилетели на заседание межправсовета. Их задача – добиться подвижек по вопросам, которые тормозят интеграцию. Барьеры в торговле, изъятия, споры о тарифах за газ – болевые точки хорошо известны. И с них начнёт сегодня Президент. Александр Лукашенко встретится с руководителем каждой делегации персонально. Никол Пашинян появится в каминном зале первым. 

Встречались лидеры Беларуси и Армении не единожды. Но было это в Ереване и на полях различных интеграционных саммитов. С рабочим визитом в Беларуси Никол Пашинян впервые. Позади у него напряжённый день. Президент это понимает и начнёт разговор с шутки.

Дальше – к повестке деловой. Узами евразийской интеграции пять стран связаны пять лет. Союз равных – так было задумано, но многое, увы, так и осталось на бумаге. Отсутствие единого энергорынка – главный камень преткновения. Для Минска и Еревана – это серьёзный вопрос. Экономики стран похожи, совпадает и стремление устранить барьеры. 

Следом во Дворце – глава российской делегации. Правительство Михаил Мишустин возглавил в январе. Москва для Минска – главный союзник. По итогам прошлого года товарооборот между странами составил более 35 миллиардов долларов. Но не всё измеряется деньгами.

О белорусско-российских отношениях на неделе подробно шла речь в Москве, где был подписан пакет документов в сфере энергетики. Два из них касались строительства Белорусской АЭС, третий – условий поставки российских энергоносителей. Так что у этой встречи был весьма позитивный энергетический заряд. 

Казахстан – наряду с Беларусью и Россией – в числе стран-основательниц Евразийского союза. В Нурсултане, безусловно, также помнят о четырех свободах, ради которых ЕАЭС и создавали. А значит, могут подсчитать потери от того, что пока не удалось их реализовать. 

Руководитель кыргызской делегации Кубатбек Боронов также вступил в должность только в 2020-м. Правительством он руководит ровно месяц. И это также его первый визит в Беларусь. 

Кишинев в ЕАЭС имеет статус наблюдателя. Но в последнее время активно участвует в заседаниях объединения. Президент Молдовы Игорь Додон саммиты не пропускает. Премьер-министр Ион Кику готов брать с него пример – он также прилетел в Минск. 

За время вынужденного перерыва вопросов у союзников скопилось немало. На межправсовете их подробно разобрали сначала в узком, затем в расширенном составах. Одна из тем – согласование сроков маркировки товаров средствами идентификации. Это необходимо, чтобы не нарушить торговлю и обеспечить её прозрачность. Не менее важный блок – устранение барьеров для торговли на внутреннем рынке. Не теряет актуальность работа по формированию общих энергетических рынков. 

Следующее заседание пройдёт в октябре, в Ереване. Что до встречи в Минске – это не только важный шаг для развития евразийской интеграции, но и конкретные решения, которые помогут активизировать процесс. Во-первых, появится совместная программа в космической сфере. Это будет пять спутников от каждой страны с высокой разрешающей способностью. Единая группировка позволит обмениваться информацией. Во-вторых, сформирован проект карты индустриализации. Речь о разработке новых проектов в промышленности. Такой запрос уже есть, без малого – на 200 миллиардов долларов. 

После заседания стороны отметят, что прогресс есть. Но и работа предстоит скрупулёзная. Дошлифовать необходимо стратегию евразийской интеграции – это путь развития ЕАЭС на ближайшие пять лет, в нём заложены механизмы формирования общих рынков союза. Документ, ожидается, подпишут осенью в Минске. Уже не только премьеры, но и лидеры большой «пятёрки» соберутся в белорусской столице очно. С глазу на глаз решать вопросы всегда эффективнее. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Минск сегодня стал центром евразийской политики. Беларусь принимает глав правительств стран ЕАЭС. Впервые после того, как мир столкнулся с пандемией, встречи...
 
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