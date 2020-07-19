«Я все сделаю, чтобы победили мы, а не он»: 79-летняя жительница Могилева обратилась к Светлане Тихановской

"Брестская газета" . Во время пикета кандидата в президенты Светланы Тихановской 79-летняя женщина, которая представилась Валентиной Романовной, на камеру эмоционально обратилась к Тихановской, пишет





«Светочка, я родилась в 1941 году. Меня не убили тогда немцы, фашисты, но сейчас я не боюсь идти против ОМОНа, против милиции, мне уже все равно. Я должна защитить своих внуков и детей. У меня дочка в России, внук – тоже. За что? Мы сейчас внука с коронавирусом пять месяцев не видим. Он без семьи, у него трое детей, но он там, потому что надо кормить их. За 500 рублей, что он работал в автопарке, не прокормишь такую семью. Поэтому дорогая моя Светочка, золотко мое, я приветствую твой голос, я приезжала на такси в прошлый раз отдать свою подпись (за выдвижение Тихановской кандидатом – прим. ред.). Мне жалко, конечно, может она где-то и пропала. Но, Света, я так понимаю: надо защитить свой голос. Приду на избирательный участок, положу паспорт свой, бюллетень, сфотографирую и отправлю! Чтобы было видно, что мой голос не потерялся. Я все сделаю, чтобы победили мы, а не он», – сказала женщина.



