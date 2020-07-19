|
«Я все сделаю, чтобы победили мы, а не он»: 79-летняя жительница Могилева обратилась к Светлане Тихановской
19.07.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Валентина Романовна поддержала Тихановскую и заявила о готовности защитить свой голос в ее поддержку.
Во время пикета кандидата в президенты Светланы Тихановской 79-летняя женщина, которая представилась Валентиной Романовной, на камеру эмоционально обратилась к Тихановской, пишет
«Светочка, я родилась в 1941 году. Меня не убили тогда немцы, фашисты, но сейчас я не боюсь идти против ОМОНа, против милиции, мне уже все равно. Я должна защитить своих внуков и детей. У меня дочка в России, внук – тоже. За что? Мы сейчас внука с коронавирусом пять месяцев не видим. Он без семьи, у него трое детей, но он там, потому что надо кормить их. За 500 рублей, что он работал в автопарке, не прокормишь такую семью. Поэтому дорогая моя Светочка, золотко мое, я приветствую твой голос, я приезжала на такси в прошлый раз отдать свою подпись (за выдвижение Тихановской кандидатом – прим. ред.). Мне жалко, конечно, может она где-то и пропала. Но, Света, я так понимаю: надо защитить свой голос. Приду на избирательный участок, положу паспорт свой, бюллетень, сфотографирую и отправлю! Чтобы было видно, что мой голос не потерялся. Я все сделаю, чтобы победили мы, а не он», – сказала женщина.
Светлана Тихановская пошла на выборы президента Беларуси после того, как Центризбирком страны не зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей за выдвижение кандидатом ее мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. Светлана успешно прошла этап регистрации своей инициативной группы и, несмотря на небольшое количество членов инициативной группы и прессинг, собрала более 100 тысяч за свое выдвижение. Пикеты в ее поддержку собирали огромные очереди.
14 июля Центризбирком зарегистрировал Тихановскую кандидатом в президенты, а 16 июля стало известно, что она объединяется со штабами незарегистрированных кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Объединенный штаб заявил, что в случае победы Светланы Тихановской после 9 августа будут проведены новые выборы, в которых смогут участвовать Тихановский, Бабарико и Цепкало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я все сделаю, чтобы победили мы, а не он»: 79-летняя жительница Могилева обратилась к Светлане Тихановской
Валентина Романовна поддержала Тихановскую и заявила о готовности защитить свой голос в ее поддержку.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)