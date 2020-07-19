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Беспорядки произошли и в немецком Франкфурте

19.07.2020 15:36 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Причиной бунта стало, по некоторым сведениям, указание стражей порядка на необходимость соблюдать коронавирусные ограничения и надеть маски. Участники массовой ночной вечеринки в ответ принялись крушить скамейки, киоски, афишные тумбы. В беспорядках участвовало более 500 человек. Полицию забрасывали бутылками и камнями. На восстановление тишины и покоя у блюстителей порядка ушло около двух часов. Пострадали пятеро полицейских, более 40 погромщиков были арестованы.

 
 
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Причиной бунта стало, по некоторым сведениям, указание стражей порядка на необходимость соблюдать коронавирусные ограничения и надеть маски. Участники массовой...
 
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