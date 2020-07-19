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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беспорядки произошли и в немецком Франкфурте Причиной бунта стало, по некоторым сведениям, указание стражей порядка на необходимость соблюдать коронавирусные ограничения и надеть маски. Участники массовой...

Причиной бунта стало, по некоторым сведениям, указание стражей порядка на необходимость соблюдать коронавирусные ограничения и надеть маски. Участники массовой ночной вечеринки в ответ принялись крушить скамейки, киоски, афишные тумбы. В беспорядках участвовало более 500 человек. Полицию забрасывали бутылками и камнями. На восстановление тишины и покоя у блюстителей порядка ушло около двух часов. Пострадали пятеро полицейских, более 40 погромщиков были арестованы.