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Беспорядки произошли и в немецком Франкфурте
19.07.2020 15:36 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПричиной бунта стало, по некоторым сведениям, указание стражей порядка на необходимость соблюдать коронавирусные ограничения и надеть маски. Участники массовой ночной вечеринки в ответ принялись крушить скамейки, киоски, афишные тумбы. В беспорядках участвовало более 500 человек. Полицию забрасывали бутылками и камнями. На восстановление тишины и покоя у блюстителей порядка ушло около двух часов. Пострадали пятеро полицейских, более 40 погромщиков были арестованы.
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Причиной бунта стало, по некоторым сведениям, указание стражей порядка на необходимость соблюдать коронавирусные ограничения и надеть маски. Участники массовой...
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