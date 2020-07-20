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COVID-19 в Беларуси: уже 503 смерти и это только официально!

20.07.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав отчитался, как по официальной версии обстоят дела с коронавирусом в Беларуси.



По состоянию на 20 июля официально зафиксировано 66213 случаев заражения (+118 за сутки), 

При этом 503 человека умерли (+4 за сутки).

Выздоровели и выписаны 58290 пациентов.

Утверждается, что всего проведено 1199317 тестов (+6 155 за сутки).
 
 
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Минздрав отчитался, как по официальной версии обстоят дела с коронавирусом в Беларуси.
 
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