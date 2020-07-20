«Зачем ты готовишь эту гадость?» Истории грибников, которые собирают не только лисички и боровики

Источник материала: Tut.by

Сезон грибной охоты открыт, хотя заядлые грибники из-за теплой зимы в этом году его даже не закрывали. Говорят, этим летом просто бум лисичек, но число собранных килограммов героев этого текста мало волнует. HEALTH.TUT.BY поговорил с теми, кто не зарабатывает на грибах, а ходит в лес за приключениями, адреналином и красивыми кадрами.



Фото: Александр Шевцов

«Все больше аномалий: осенние грибы вырастают летом»

Фото: из личного архива

Александр Шевцов и Лена Шехова — семейная пара с одним грибным увлечением на двоих. Минчане стабильно два-три раза в неделю выбираются за лесным урожаем, а еще активно ведут сообщество грибников во « ВКонтакте »: в нем больше тысячи человек. Ради этого Александр круглый год ходит на разведку в лес: мониторит грибницы, делает собственные прогнозы.

— Обычно за неделю уже понятно: пойдет такой-то гриб. Вот появились на Гомельщине сосновые боровики, значит, скоро под Минском жди, — делится минчанин. — В последние годы вижу все больше аномалий: когда, например, осенние грибы вырастают летом. C опятами так было в прошлом году. И, скорее всего, если продолжатся дожди и будет понижаться температура, так случится и в этом.



Фото: из личного архива

Сбором грибов Александр и Лена увлекались еще до знакомства. Со временем общее хобби превратилось в семейный отдых: для городских жителей выход в лес — это возможность побыть наедине с природой. Грибные места они изучили по пути следования электричек в четырех направлениях — Молодечненском, Столбцовском, Борисовском и Осиповичском.

— По грибы можно поехать и после работы, и даже до нее. Мы год назад сели на электричку в четыре утра, собрали 35 литров опят — и к восьми утра уже вернулись в Минск. И день выдался плодотворный, — вспоминает Александр.

Помнит минчанин и другие приключения: прошлой осенью сутки провел в лесу — опытный грибник заблудился и шел в темноте всю ночь.

— С собой было два телефона, но пока снимал видео, делал фото — они разрядились, к позднему вечеру остался без навигации. Темно было, немного не по себе. Опыт интересный, но не хотелось бы его повторять, — шутит грибник. — Под утро вышел к военной части под Осиповичами, мне указали путь до электрички.



Фото: из личного архива. Фламмулина бархатистоножковая, зимние опята

Александр с Леной ремесленники, из-за коронавируса с деньгами стало сложнее: семье приходится искать подработки. Можно ли «подняться» на сдаче грибов? Александр говорит, что мысли такие были, но семья не хочет хобби превращать в работу: они собирают грибы для себя и друзей. Пару раз отдавали все собранное менее опытным грибникам прямо в лесу.

Собранный в лесу урожай — это хороший задаток на зиму: грибы в семье маринуют, делают из них лечо, солят… За кулинарную часть отвечает хозяйка, в ее копилке десятки проверенных рецептов.

— А любимые грибы есть?

— Всем почему-то нравятся трубчатые грибы — подосиновики, подберезовики, боровики. А мы фанаты пластинчатых. Та же сыроежка жареная очень вкусная, а еще соленые грузди и рыжики — не бойтесь их собирать и готовить.

«Зачем ты всякую гадость готовишь?»

Фото: из личного архива

Дмитрий Желобкович из Логойска ходит «в грибы» около 25 лет. Бывало, конечно, что пропускал пару сезонов: например, во время учебы или когда было сразу две работы. Сейчас грибное хобби у Димы вышло на новый уровень: в свободное от работы в МЧС время он занимается не только сбором урожая, но и лесной видеосъемкой. В прошлом году завел блог на YouTube , хотел посвятить его рыбалке, но вылазки на ближайшие водоемы оказались не самими зрелищными. Тогда мужчина стал рассказывать про свои грибные «уловы».

— Поход в лес — это азарт. А еще интересная съемка: думаешь, как показать гриб, вовлекаешься в процесс монтажа, — говорит житель Логойска.

А показать ему в 2020 году есть что: в январе Дима начал собирать зимние опята, потом искал еще один непопулярный экземпляр — саркосцифу алую, позже пошел за весенними строчками, сморчками…



Фото: из личного архива Дмитрия Желобковича. Саркосцифа алая

— Зимние грибы я собирал в первый раз. Знакомые не то чтобы удивлялись, что иду зимой в лес. Скорее спрашивали: «Зачем ты всякую гадость готовишь?» — смеется грибник. — Но зимние опята — интересные грибы, их в Японии даже специально культивируют в медицинских целях. Я же их готовил прямо в лесу: взял с собой газовую горелку, сковороду — выдался и поход за грибами, и пикник.

Такое хобби — это еще и возможность выйти на прогулку и нашагать приличные расстояния: все лучше, чем лежать на диване, рассуждает Дима. По отношению к лесу у него непоколебимый принцип — не брать у природы лишнего.

— Собираю только для себя, иногда родственникам. При желании за день можно набрать очень много — особенно сейчас лисичек. Но мне это не надо: я пришел, корзину собрал, видео снял и поехал домой. Надо же понимать, что грибы еще нужно почистить, переработать, все свободное время на них тратить не будешь.



Фото: из личного архива Дмитрия Желобковича. Сморчковая шапочка

Расстраивает мужчину то, что грибов в лесу с годами становится меньше. Но новички грибного дефицита не почувствуют.

Новичкам опытный «охотник» дает советы: Обязательно используйте средства защиты от насекомых: комаров в лесу очень много. И будьте готовы к тому, что даже репелленты не всегда помогут.

Если едете по грибы в первый раз, возьмите проверенного спутника. Если такой возможности нет, установите на телефоне приложения вроде навигатора грибника: в них можно установить точку входа в лес, парковки машины и т.д. Однако не полагайтесь только на них, всегда запоминайте ориентиры, чтобы не заблудиться, если техника вдруг выйдет из строя.

Хорошее время для сборов — сразу после дождя.

Что касается самого сбора: не знаете гриб — не берите. У многих грибов есть ядовитые двойники, и неопытный грибник может легко их перепутать.

«Принимают грибы очень дешево»

Фото: из личного архива

Свой грибной 35-летний стаж бобруйчанка Маша Никитко отсчитывает с трех лет, когда отец впервые взял ее с собой в лес. Она хорошо запомнила найденную тогда сыроежку. Сейчас Маша, учительница информатики, не меньше двух раз в неделю выбирается за грибами (хоть сама много их не ест).

Как и для многих заядлых белорусских грибников, понятие сезона для бобруйчанки перестало быть актуальным: сейчас она ходит за грибами даже в январе. Свои рекорды (и то далеко не все) женщина измеряет не в килограммах, а поштучно: в 2008 году она собрала 157, а в 2017-м — 169 своих любимых боровиков за один поход в лес. Но каким бы ни был сбор, на сдачу грибы не несет: что-то заготавливает Машин муж (собирать грибы он не любит, но маринует, сушит и замораживает их с удовольствием), остальное уходит родным и друзьям.



Фото: из личного архива Маши Никитко

— Сдачей и заработком на грибах никогда не интересовалась. У меня, скорее, включается азарт, как у охотника или рыбака: мне важно найти и собрать… Видела расценки только в соцсетях: понимаю, что принимают грибы очень дешево. Жалко трудов!

Этот год Маша называет годом лисичек: при желании с поляны можно было вынести 5-литровое ведро. Хотя уже пошли и дубовые боровики, но пока почти все червивые. Через пару недель при благоприятных погодных условиях идти в лес можно будет за груздями и подосиновиками.

— И, конечно, за природой! Хотя в последнее время в лесу стало много мусора. Не понимаю, почему люди так поступают: свалки везде, куда ни поедешь.



Фото: из личного архива Маши Никитко. Лисички, урожай 2020 года

Машу радует возможность после грибной охоты пообщаться с единомышленниками — но в онлайне. В лесу люди не особо общительные, настороженные, говорит бобруйчанка. Зато в соцсетях можно бесконечно обсуждать грибы с теми, кто не боится ни комаров, ни ливня с грозой.

— Кстати, я иногда специально еду за грибами в дождь — и комаров меньше, и грибы чистые. Да, насквозь мокрая, но зато счастливая!

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