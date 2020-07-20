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Положительный результат: Оксфордская вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу испытаний

20.07.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авторы разработки сообщили, что вакцина продемонстрировала признаки эффективности и безопасности

Вакцина от коронавируса нового типа, созданная исследователями из Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу клинических испытаний, продемонстрировав признаки эффективности и безопасности. Об этом говорится в опубликованной в понедельник британским медицинским журналом The Lancet статье авторов разработки.
Издание информирует, что у вакцинированных наблюдались легкие побочные эффекты в виде слабости и головной боли, которые смягчались принятием парацетамола. "Нейтрализующие антитела появились более чем у 90% участников [исследования]", - говорится в статье. У получавших вакцину также отмечалось повышение количества T-лимфоцитов, задачей которых является уничтожение пораженных вирусом клеток, пишет nauka.tass.ru

В понедельник издание также опубликовало результаты второй фазы клинических испытаний вакцины, разработанной в Ухане командой исследователей под руководством профессора Вэй Чэня. Два препарата похожи, оба разработаны на основе аденовирусного вектора.


© AP Photo/Siphiwe Sibeko


"Серьезных побочных эффектов выявлено не было. Сероконверсия (процесс выработки организмом антител - прим. ТАСС) наблюдалась более чем у 96% участников исследования, нейтрализующие антитела были выработаны у 85% из них. У 90% участников был также отмечен Т-клеточный ответ", - сказано в журнале об итогах испытаний китайской вакцины.

"Результатов этих двух исследований долго ждали. Они открывают дорогу для проведения третьей фазы испытаний, в ходе которой вакцина должна быть испытана на гораздо большем числе участников", - отмечают в The Lancet.

Гарантий нет

Информацию об обнадеживающих результатах испытаний оксфордской вакцины приветствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. При этом окончательные выводы об эффективности британского препарата можно будет сделать только по итогам третьей фазы испытаний. Ожидается, что результаты будут получены к концу лета - началу осени. По наиболее оптимистическим оценкам британских властей, группы риска начнут получать вакцину до конца года, если она окажется действенной.

"Заявлять о стопроцентной уверенности в том, что мы получим вакцину в этом или даже в следующем году, увы, было бы лишь преувеличением. Пока мы еще к этому не пришли", - сообщил Джонсон в понедельник. О вероятности того, что эффективная вакцина от нового коронавируса может так никогда и не появиться, напомнила в тот же день и глава правительственной рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем.

Ход испытаний

Первая фаза испытаний препарата на людях была начата в апреле. Вакцину, созданную в Дженнеровском институте Оксфордского университета, ввели 1077 добровольцам в возрасте от 18 до 55 лет. О начале второй фазы испытаний, в ходе которой число участников должно превысить 10 тыс. человек (в том числе детей и людей в возрасте 56-69 лет), было объявлено в конце мая. Параллельно в июне началось проведение третьей фазы испытаний - не только в Соединенном Королевстве, но также в Бразилии и ЮАР. В этих двух странах вирус распространяется намного быстрее, чем в Великобритании, что позволяет лучше оценивать эффективность испытываемого средства. К настоящему моменту вакцину получили больше 9 тыс. человек.

Препарат AZD1222 SARS-CoV-2 (прежнее название - ChAdOx1 nCoV-19) на основе рекомбинантного вирусного вектора рассматривается как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавируса нового типа. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала ее производство еще в апреле, а к настоящему моменту обеспечила по всему миру достаточные производственные мощности, чтобы изготовить свыше 2 млрд доз препарата, если он окажется достаточно эффективен. Наладить выпуск вакцины в РФ по договору с AstraZeneca должна будет российская фармацевтическая компания "Р-Фарм".

AstraZeneca заключила предварительные договоренности о поставках 400 млн доз вакцины США, еще 400 млн доз странам Европы, в том числе Италии, Нидерландам, Франции и ФРГ, а также 30 млн доз - Великобритании. Свыше 1 млрд доз компания планирует поставить развивающимся странам.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, сейчас в мире идет разработка более полутора сотен потенциальных вакцин от нового коронавируса. Больше двух десятков находятся на стадии клинических испытаний, включая две британские. Экспериментальную РНК-вакцину, разработанную Имперским колледжем Лондона, начали испытывать на добровольцах в конце июня, а 17 июля исследователи объявили о начале нового этапа испытаний и увеличении числа добровольцев до 105 человек.
 
 
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Авторы разработки сообщили, что вакцина продемонстрировала признаки эффективности и безопасности
 
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