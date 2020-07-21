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Телеграм-канал утверждает: Цепкало сбежал из Беларуси. Так ли это на самом деле?
21.07.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Теперь уже экс-претендент на пост президента Беларуси и создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который долгое время не появляется на публике, мог покинуть территорию страны.
Об этом сообщает телеграм-канал «Говорит Беларусь». Согласно сообщению, политик выехал из страны после того, как на него написали заявление в Генеральную прокуратуру.
Официально Валерий Цепкало ушел в самоизоляцию после того, как у него пропало обоняние и начался сухой кашель — одни из возможных признаков заражения коронавирусом.
“Ранее у Валерия Цепкало появился сухой кашель и пропало обоняние, он принял самостоятельное решение изолироваться на время, чтобы не подвергать других людей в опасности. С того момент две недели уже почти прошли. Это было самостоятельно решение”, —сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Цепкало Алексей Урбан.
На политическую сцену за время самоизоляции политика вышла его жена — Вероника Цепкало. Именно она присутствует на акциях с кандидатом в президенты Светланой Тихановской.
Сама Тихановская сообщила 20 июля, что вывезла детей в одну из стран ЕС. Помогла ей в этом главный редактор «Хартии’97» Наталья Радина.
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Теперь уже экс-претендент на пост президента Беларуси и создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который долгое время не появляется на публике, мог...
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