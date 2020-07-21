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«Касса взаимопомощи»: пусть будут здоровы и дети, и взрослые!

21.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Касса взаимопомощи»: пусть будут здоровы и дети, и взрослые!

Уже завтра детский оздоровительный лагерь «Ромашка» снова зазвучит детскими голосами. 22 июля открывается вторая смена для 50 отдыхающих. В нынешнем году их почти вдвое меньше — это одна из мер безопасности в связи с распространением коронавируса.

Накануне заезда ребят коллектив лагеря навестили председатель Вороновского районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына и лидер районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Валентина Жемайтук.  

«Касса взаимопомощи»: пусть будут здоровы и дети, и взрослые!

 — Как известно, в профсоюзных организациях всех уровней созданы «кассы взаимопомощи». В первую очередь деньги направляются на покупку защитных средств. От безопасности каждого из нас зависит общая безопасность — это сегодня аксиома, — подчеркнул Анатолий Антонович. — Недавно более 200 рублей было выделено на приобретение дезсредств для обработки рук для комбайнеров и водителей, занятых на уборке урожая зерновых в КСУП э/б «Погородно» и «Октябрь». А сегодня мы привезли комплекты защитных халатов и шапочек для персонала лагеря. Уверен, они пригодятся в работе и помогут сохранить здоровье ваших подопечных.

«Касса взаимопомощи»: пусть будут здоровы и дети, и взрослые!

— Оздоровительный лагерь — место изолированное, куда не могут попасть посторонние люди, а все программы составляются, руководствуясь, в первую очередь, безопасностью детей. Внимание к здоровью и самочувствию ребят повышенное, — заверяет гостей начальник лагеря Ольга Мисейко. — Особые инструкции у персонала. Перед сменой все работники проходят 5-дневную самоизоляцию и, как всегда, медосмотры. Воспитатели находятся на сменах безвыездно. Часть персонала: кухонные рабочие и повара работают безвыездно по половине смены, через девять дней их сменит другая бригада персонала. Дважды в день детям меряют температуру, один раз проходят термометрию работники — ведутся специальные журналы учета. Все санитарные нормы по дистанцированию, обработке поверхностей, организации мероприятий, безусловно, соблюдаются. Первая смена, слава богу, прошла спокойно, ребята, отдохнувшие и здоровые, вернулись домой. Надеемся, что и эта смена не принесет неприятных сюрпризов. Спасибо за беспокойство и оказанную помощь.

«Касса взаимопомощи»: пусть будут здоровы и дети, и взрослые!
«Касса взаимопомощи»: пусть будут здоровы и дети, и взрослые!

Галина ШЛЕМПО.

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Уже завтра детский оздоровительный лагерь «Ромашка» снова зазвучит детскими голосами. 22 июля открывается вторая смена для 50 отдыхающих. В нынешнем году их почти...
 
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