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В Беларуси выздоровели 58 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

21.07.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Данные от Минздрава на сегодня: в Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 66 348 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 1 202 214 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 507 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
 
 
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Данные от Минздрава на сегодня: в Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 66 348 человек с...
 
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