|
В Беларуси выздоровели 58 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
21.07.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTДанные от Минздрава на сегодня: в Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 66 348 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 1 202 214 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 507 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данные от Минздрава на сегодня: в Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 66 348 человек с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)