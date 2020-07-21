Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выздоровели 58 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 Данные от Минздрава на сегодня: в Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 66 348 человек с...

Данные от Минздрава на сегодня: в Беларуси выздоровели и выписаны 58 592 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 66 348 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 1 202 214 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 507 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.