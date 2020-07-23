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Макея пустят в Латвию

23.07.2020 18:42 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 июля Латвия пустит главу МИД Беларуси Макея на свою территорию Об этом сообщил МИД Беларуси в своем facebook.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 24 июля посетит с рабочим визитом Латвию, во время которого с ним встретится министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом.

Об этом сообщил МИД Беларуси в своем facebook.

В Латвии действует ограниченный режим въезда из-за пандемии коронавируса. После прибытия в Латвию из стран-членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства и третьих стран не нужно самоизолироваться на 14 дней – при условии, что в стране, из которой лицa прибывают в Латвию или пересекают эту страну транзитом, в течение последних 14 дней совокупное число случаев заболевания COVID-19 не превысило 16 человек на 100 000 населения. Однако в Беларуси этот показатель гораздо выше.
 
 
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24 июля Латвия пустит главу МИД Беларуси Макея на свою территорию Об этом сообщил МИД Беларуси в своем facebook.
 
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