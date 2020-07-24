Домашний офис на «удаленке». Как выглядит мини-дом, в котором можно работать во время пандемии

Источник материала: Tut.by

Пандемия коронавируса вызвала неизвестное до этого явление: люди закрываются в домах, вынуждены работать на «удаленке». Но для многих продолжать работать в домашних условиях не так-то и просто. Венгерская студия Hello Wood, разработала для таких случаев специальный модуль, который можно установить где угодно и использовать как домашний офис. Вот как он выглядит.



Фото: hellowood.eu

Студия специализируется на архитектурных проектах небольших деревянных домов для дач. И ей было нетрудно создать модель блока, который можно разместить возле дома и использовать его как мини-офис для удаленной работы.



Фото: hellowood.eu



Фото: hellowood.eu

Деревянный блок занимает всего 8 «квадратов». Он был разработан для размещения офисной техники (письменный стол, шкаф) или детских игрушек — на случай, если домик будет служить местом для игр младших членов семьи (после карантина, например). Этот дом можно использовать и как место отдыха или библиотеки — гибкое пространство может выполнять много функций.



Фото: hellowood.eu



Фото: hellowood.eu

Архитекторы студии придали своему сооружению динамичную неправильную форму, благодаря чему дом может разнообразить пространство загородного участка, сада. Дом сделан из дерева, что приближает его к природе. Его конструкции разработаны так, чтобы использовать минимальное количество энергии.



Фото: hellowood.eu

Еще один плюс — большая площадь остекления, через которое интерьер получает достаточно света в течении дня, а также дает возможность отвлечься от работы и любоваться садом.