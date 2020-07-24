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Роман Головченко на БМЗ: «Мы должны, принимая решения в правительстве, опираться на мнение людей»
24.07.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский металлургический завод наращивает экспорт на внешние рынки. Об этом шла речь во время посещения предприятия премьер-министром Романом Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как крупный экспортер БМЗ ощутил влияние коронавируса на мировую экономику. Больнее всего пандемия сказалась на метизном производстве, в частности, на реализации такой дорогостоящей продукции, как металлокорд. Из-за карантина многие европейские потребители снизили объемы его закупки, некоторые заморозили имеющиеся контракты.
Сегодня БМЗ восстанавливает привычный режим работы и намечает новые планы на развитие. Например, в этом месяце увеличилось производство металлокорда более чем на 70 % по сравнению с июнем. Растет и объем выплавки стали – на 18 % выше прежнего.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
За первое полугодие 2020-го на заводе выплавили 1 миллион 250 тысяч тонн стали. Более 80 % металлопродукции идет на экспорт. География поставок – полсотни стран. В числе самых крупных импортеров – Россия, Израиль, Литва, Германия, Нидерланды. Работают металлурги и над сокращением издержек. Также в этом году внедрили новый метод продаж – через площадку Белорусской универсальной товарной биржи. Это привлекает клиентов с географически близких рынков.
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Новости Беларуси. Белорусский металлургический завод наращивает экспорт на внешние рынки. Об этом шла речь во время посещения предприятия премьер-министром...
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