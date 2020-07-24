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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин встретился с жителями Жуховичского и Малюшичского сельсоветов

25.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня, двадцать четвёртого июля, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин встретился с жителями Жуховичского и Малюшичского сельсоветов, чтобы обсудить актуальные вопросы и взять на контроль темы, нуждающиеся в дальнейшем рассмотрении.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин встретился с жителями Жуховичского и Малюшичского сельсоветов

Свою речь парламентарий начал с проблемы, которая медленно, но верно отходит на второй план — это пандемия. По словам Александра Сонгина, несмотря на тёплую погоду и спад числа заражённых коронавирусом, пренебрегать социальным этикетом не стоит, ведь угроза по-прежнему существует. Маски, перчатки, дезинфицирующие средства — всё это стоит применять точно так же, как и в начале распространения инфекции. К сожалению, вирус никуда не уйдёт, а потому стоит научиться жить в новых условиях.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин встретился с жителями Жуховичского и Малюшичского сельсоветов

 

Говоря о президентской предвыборной кампании, Александр Сонгин призвал жителей Кореличчины трезво оценивать события, которые сейчас происходят в стране. Мы должны не поддаваться на провокации, анализировать реальное положение дел и делать соответствующие выводы. Особое внимание парламентарий уделил информации в социальных сетях, где молодёжью в основном правят амбиции, а не реальное желание что-либо изменить.

— Я не собираюсь вас к чему-то призывать или агитировать. Я лишь прошу вдуматься и всмотреться в то, что сейчас происходит в стране. Поверьте, далеко не всему стоит верить, ведь порой в самых громких и многообещающих речах нет и единого рационального зёрнышка, толики правды. Поэтому сегодня как никогда важно фильтровать информацию и помнить о том, что уже сделано в нашей стране, — подытожил парламентарий.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин встретился с жителями Жуховичского и Малюшичского сельсоветов

Виктория КОСТЮК
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Сегодня, двадцать четвёртого июля, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Сонгин встретился с жителями Жуховичского...
 
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