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Коронавирус в мире на утро 27 июля: заражены 16 201 176 человек

27.07.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прирост числа заразившихся за сутки составил около 203 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

За весь период пандемии скончались 647 928 инфицированных, более 9,4 миллиона человек выздоровели.



Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных более 4,2 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (2,4 миллиона человек), Индия (1,4 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (811 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (445 тысяч). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран
 
 
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Прирост числа заразившихся за сутки составил около 203 тысячи.
 
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