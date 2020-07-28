В США приступили к самым масштабным в мире испытаниям вакцины от COVID-19

Источник материала: Tut.by

В США с 27 июля начался третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса американской биотехнологической компании Moderna. Об этом говорится в сообщении , опубликованном на сайте компании.



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Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек, оно будет проведено по методу рандомизированного плацебо-контролируемого исследования в соотношении 1:1.

Как отмечает агентство Associated Press , это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в мире.

На создание вакцины Moderna получила от департамента медикобиологических исследований Министерства здравоохранения США $ 483 млн. При этом предполагалось, что третья фаза клинических испытаний пройдет на сравнительно небольшом числе добровольцев.

Однако в ходе дискуссий и консультаций с участием Food and Drug Administration (американский аналог Роспотребнадзора) стороны решили значительно увеличить масштаб испытаний в третьей фазе. Для этого компании дополнительно выделили $ 472 млн.

В России клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, были проведены на 50 добровольцах. Испытания под эгидой Минобороны прошли без использования плацебо в Сеченовском университете и военном госпитале им. Н.Н.Бурденко.

21 июля заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова , все добровольцы к этому времени были выписаны из больниц. Добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", — сказал тогда Цаликов. Однако в Минздраве тогда ответили, что говорить о готовности вакцины еще рано, ее клинические испытания еще продолжаются.

Новосибирский вирусологический центр «Вектор» также получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. «Центр „Вектор“ Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27.07 в рамках протокола клинических испытаний», — говорилось в сообщении ведомства.

Замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Денис Логунов рассказал, что в России вакцину от коронавируса начали создавать еще в феврале, до того как 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По его словам, на создание самой вакцины понадобилось всего 14 дней. Логунов пояснил, что к этому моменту исследователи уже три года готовили вакцину против вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS, его вспышка произошла в 2012—2013 годах). Тогда они дошли до второй фазы клинических испытаний. «Когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать. Творческих мук не было. Копипаст в буквальном смысле», — заметил Логунов.