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Мировой туризм потерял $320 миллиардов из-за коронавируса – ООН

28.07.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Страны мира потеряли 320 миллиардов долларов США из-за спада туризма во время пандемии коронавируса.



Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

«Согласно барометру UNWTO, по сравнению с прошлым годом путешествия туристов с января по май уменьшились на 56%, или на 300 миллионов туристов. Таким образом страны потеряли 320 миллиардов долларов США поступлений от международного туризма, что в три раза больше, чем потери во время экономического кризиса 2009 года», – подчеркивается в сообщении.

Только в мае этого года во время строгого карантина в ответ на пандемию коронавируса количество международных туристов упало на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам генсека Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили, эти данные свидетельствуют о важности скорейшего восстановления туристической отрасли, при этом гарантируя безопасность туристам.


«Правительства каждого региона в мире несут двойную ответственность: отдавать приоритет здравоохранению, при этом защищая рабочие места и бизнес», – заявил он.

Как сообщалось, в целом в мире по состоянию на утро 28 июля количество больных коронавирусом COVID-19 составляет 16 650 48 человек. При этом 10 234 971 человек выздоровел, 656 621 пациент умер.
 
 
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Страны мира потеряли 320 миллиардов долларов США из-за спада туризма во время пандемии коронавируса.
 
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