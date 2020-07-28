Мировой туризм потерял $320 миллиардов из-за коронавируса – ООН









Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).





«Согласно барометру UNWTO, по сравнению с прошлым годом путешествия туристов с января по май уменьшились на 56%, или на 300 миллионов туристов. Таким образом страны потеряли 320 миллиардов долларов США поступлений от международного туризма, что в три раза больше, чем потери во время экономического кризиса 2009 года», – подчеркивается в сообщении.





Только в мае этого года во время строгого карантина в ответ на пандемию коронавируса количество международных туристов упало на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





По словам генсека Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили, эти данные свидетельствуют о важности скорейшего восстановления туристической отрасли, при этом гарантируя безопасность туристам.









«Правительства каждого региона в мире несут двойную ответственность: отдавать приоритет здравоохранению, при этом защищая рабочие места и бизнес», – заявил он.





Как сообщалось, в целом в мире по состоянию на утро 28 июля количество больных коронавирусом COVID-19 составляет 16 650 48 человек. При этом 10 234 971 человек выздоровел, 656 621 пациент умер.