|
Медикам, помогавшим бороться с COVID-19, вручили правительственные награды: как перенесли напряженный период врачи?
28.07.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Коронавирус отступает, а значит, время благодарить тех, кто все эти долгие месяцы работал на передовой. Они спасали жизни в реанимациях и скорых, поликлиниках и стационарах, не считая смены. Продолжали выполнять свой профессиональный долг, Благодарности Президента, медаль «За трудовые заслуги», знаки «Отличник здравоохранения» сегодня вручали в регионах и в Минске. О героях нашего времени.
За плечами 17 лет работы в реанимации. Но такого напряженного периода, говорит Алексей Глазков, в его практике не было. Когда в апреле в Минскую областную больницу начали поступать пациенты с COVID-19, было не до размышлений, и уж тем более не до паники – просто надо было спасать. За смену в 12 часов вёл по шесть-семь пациентов на ИВЛ одновременно. Плюс постоянные командировки – консультировал в районных больницах, в Марьиной Горке в перепрофилированной «ковидной» клинике и вовсе задержался больше, чем на месяц. И всё потому, что «кто, если не я».
За их подвиг, профессионализм, гуманность и стойкость, за спасенные жизни. Мы не устаём говорить: «Спасибо!». В эти дни по всей стране – самое малое, чем можно отблагодарить за столь жертвенный труд, – награды медикам. Это тот редкий случай, когда их можно увидеть без масок.
Одним из первых в стране с распространением пандемии столкнулся Витебск. В городе были перепрофилированы пять клиник. Самыми напряженными выдались апрель и май. Терапевты, фельдшеры, лаборанты, инфекционисты, кардиологи, рентгенологи, санитары, водители скорой помощи – все, кто доставлял, лечил, проводил реабилитацию. Медицинское сообщество как никогда объединилось, чтобы оказать сопротивление самому коварному вирусу нового времени.
Не подвели и сами белорусы – ведь это ещё один способ сказать: «Спасибо!». Большую поддержку врачам оказывали волонтеры, швеи помогали со средствами защиты - фабрики массово шили защитные маски. Одни готовили горячие обеды, другие развозили, финансово помогал бизнес.
Поддержка не прекращается. Сегодня в Щучинскую больницу доставили лапароскоп – закупили за счет районного бюджета. Аппарат позволяет проводить операции без разрезов, через проколы. Такая техника давно стоит на вооружении клиник областного уровня, а вот в районных центрах есть не везде. Доверили самым опытным хирургам. Операции уже расписаны на каждый день до середины августа.
Сегодня многие клиники страны возвращаются к обычному режиму. В минской областной больнице только-только в обычную палату перевели последнего кислород зависимого пациента. COVID-19 отступает. Но всё же расслабляться рано. Ведь наша главная благодарность врачам – это бдительность ради своего же здоровья.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медикам, помогавшим бороться с COVID-19, вручили правительственные награды: как перенесли напряженный период врачи?
Коронавирус отступает, а значит, время благодарить тех, кто все эти долгие месяцы работал на передовой. Они спасали жизни в реанимациях и скорых, поликлиниках и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)