Медикам, помогавшим бороться с COVID-19, вручили правительственные награды: как перенесли напряженный период врачи?

Источник материала: ОНТ

Коронавирус отступает, а значит, время благодарить тех, кто все эти долгие месяцы работал на передовой. Они спасали жизни в реанимациях и скорых, поликлиниках и стационарах, не считая смены. Продолжали выполнять свой профессиональный долг, Благодарности Президента, медаль «За трудовые заслуги», знаки «Отличник здравоохранения» сегодня вручали в регионах и в Минске. О героях нашего времени.

За плечами 17 лет работы в реанимации. Но такого напряженного периода, говорит Алексей Глазков, в его практике не было. Когда в апреле в Минскую областную больницу начали поступать пациенты с COVID-19, было не до размышлений, и уж тем более не до паники – просто надо было спасать. За смену в 12 часов вёл по шесть-семь пациентов на ИВЛ одновременно. Плюс постоянные командировки – консультировал в районных больницах, в Марьиной Горке в перепрофилированной «ковидной» клинике и вовсе задержался больше, чем на месяц. И всё потому, что «кто, если не я».

Алексей Глазков, врач-анестезиолог-реаниматолог Минской областной клинической больницы: «О себе приходиться задумываться во вторую очередь. Работать нужно беспристрастно, и так лучше для самих пациентов. Несколько месяцев это можно выдержать, но усталость накапливается, работа в средствах индивидуальной защиты – это как минимум некомфортно».

За их подвиг, профессионализм, гуманность и стойкость, за спасенные жизни. Мы не устаём говорить: «Спасибо!». В эти дни по всей стране – самое малое, чем можно отблагодарить за столь жертвенный труд, – награды медикам. Это тот редкий случай, когда их можно увидеть без масок.

Виктория Ахрамович, заместитель главного врача Солигорского зонального центра гигиены и эпидемиологии: «Мы старались максимально быстро организовать противоэпидемические мероприятия, выявить контакты и организовать их обследование. И родные, и близкие видели нас, к сожалению, иногда урывками. Было сложно, но чувствовал, что ты работаешь не один. И моя награда – это награда целого коллектива».

Наталья Нитиевская, фельдшер выездной бригады Червенского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи: «В такое тяжелое время больных было очень много, вызовов тоже, справились. Это не в деньгах дело, я вообще получаю удовлетворение от своей работы, когда пациенту становится лучше после оказанной помощи».

Одним из первых в стране с распространением пандемии столкнулся Витебск. В городе были перепрофилированы пять клиник. Самыми напряженными выдались апрель и май. Терапевты, фельдшеры, лаборанты, инфекционисты, кардиологи, рентгенологи, санитары, водители скорой помощи – все, кто доставлял, лечил, проводил реабилитацию. Медицинское сообщество как никогда объединилось, чтобы оказать сопротивление самому коварному вирусу нового времени.

Не подвели и сами белорусы – ведь это ещё один способ сказать: «Спасибо!». Большую поддержку врачам оказывали волонтеры, швеи помогали со средствами защиты - фабрики массово шили защитные маски. Одни готовили горячие обеды, другие развозили, финансово помогал бизнес.

Поддержка не прекращается. Сегодня в Щучинскую больницу доставили лапароскоп – закупили за счет районного бюджета. Аппарат позволяет проводить операции без разрезов, через проколы. Такая техника давно стоит на вооружении клиник областного уровня, а вот в районных центрах есть не везде. Доверили самым опытным хирургам. Операции уже расписаны на каждый день до середины августа.

Иван Загоровский, главный врач Щучинской центральной районной больницы: «Благодаря этому оборудованию сократится срок нахождения на листке нетрудоспособности наших пациентов. Для примера средний срок нахождения после обычной аппендектомии составляет 21 день, после лапароскопической аппендектомии средний срок нахождения на листке нетрудоспособности составит 7 дней».

Алексей Садовский, председатель Щучинского райисполкома: «Цель одна - максимально квалифицированная помощь, которая должна получаться на месте, непосредственно в нашем райцентре без выезда в столицу, в областной центр».

Сегодня многие клиники страны возвращаются к обычному режиму. В минской областной больнице только-только в обычную палату перевели последнего кислород зависимого пациента. COVID-19 отступает. Но всё же расслабляться рано. Ведь наша главная благодарность врачам – это бдительность ради своего же здоровья.

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