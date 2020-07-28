|
Где в последний месяц бывал Лукашенко, который перенес коронавирус на ногах?
28.07.2020 20:53 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 28 июля, Александр Лукашенко
По данным Всемирной организации здравоохранения, инкубационный период коронавирусной инфекции 14 дней. Однако чаще всего вирус проявляется на 5-6-й день после инфицирования. Около 80% заболевших выздоравливают спонтанно без необходимости в госпитализации.
27 июня, суббота
Александр Лукашенко принял участие в Республиканском бале выпускников вузов. После торжественного начала, на котором президент дал напутствие и несколько советов вчерашним студентам, прошла неформальная часть. Праздничное настроение присутствующим создавали Александр Солодуха, «Леприконсы», кто-то очень похожий на Елену Ваенгу (возможно, это была она сама), Алена Ланская, Мэвл и Таисия Повалий.
29 июня, понедельник
Президент встречался с педагогическим активом Беларуси.
30 июня, вторник
Вместе с президентом России Владимиром Путиным принял участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.
2 июля, четверг
Вручал государственные награды и выступал на торжественном собрании ко Дню Независимости.
3 июля, пятница
Участвовал в мероприятиях по случаю праздника. В этот же день Александр Лукашенко вместе с главой Сбербанка Германом Грефом
6 июля, понедельник
Встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словакии в Беларуси Йозефом Мигашем и участвовал в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.
7 июля, вторник
Встречался с активом Минска. Во время встречи, на которую пригласили около 1000 человек,
— Система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы. Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. — Прим. TUT.BY) только что переговорил, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились, — сказал он.
9 июля, четверг
10 июля, пятница
Посетил предприятие «Атлант». Как сообщается на
— Если бы мы тогда закрыли производство, мы бы никогда его не открыли. Вы в марте впервые в истории завода установили рекорд. Вы никогда столько не продавали, сколько в марте. В апреле, мае и июне также высокие показатели. Почему? Потому что когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И оказалось, что в эти месяцы на прилавках магазинов была в основном продукция Беларуси, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы, — сказал Александр Лукашенко.
11 июля, суббота
Президент был на Купалье в Александрии. Там он
13 июля, понедельник
Отправился в рабочую поездку в Могилевскую область. Как
15 июля, среда
Встречался с активом Витебской области, где
— Я у Николая спрашиваю: «Как ты боролся?» Он говорит: «Брал косу, шел косить». Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился, — рассказал президент.
Глава государства отметил: это то, о чем он говорил в самом начале.
— Когда я пошутил, что трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший. А во-вторых, надо было на воздухе работать, ни в коем случае нельзя было закрывать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах.
В этот же день, 15 июля, президент принял участие в церемонии открытия реконструированного путепровода «Полоцкий» в Витебске.
16 июля, четверг
Посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду и открыл «Славянский базар», где в том числе лично на сцене вручил народному артисту России Филиппу Киркорову специальную награду президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию» 2020 года.
17 июля, пятница
Встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем правительства России Михаилом Мишустиным, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
Во время встречи с Мишустиным политики пошутили, что коронавирус в Беларуси «менее заразный». Лукашенко и Мишустин были без масок, пожали руки и обнялись. Президент отметил, что Мишустину «повезло больше, он сейчас не заболеет и никого не заразит». Мишустин переболел коронавирусной инфекцией еще весной, 19 мая его выписали из больницы.
20 июля, понедельник
Рассмотрел кадровые вопросы и, как сообщается на
21 июля, вторник
— Вот с кем я поздоровался, тот никогда болеть не будет, — говорил президент собравшимся, передает телеканал
Многие хотели лично задать вопрос президенту и сделать с ним фото на память.
22 июля, среда
Провел встречу со своими доверенными лицами. Среди них были председатель Совета Республики Наталья Кочанова, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко, депутат Олег Гайдукевич, заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, глава ПВТ Всеволод Янчевский, председатель Белорусского союза журналистов, ведущий БТ Андрей Кривошеев.
23 июля, четверг
Провел совещание с руководством экономического блока страны, где в том числе участвовали премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, министр иностранных дел Владимир Макей, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и другие.
24 июля, пятница
Совершил рабочую поездку в Пуховичский район, где посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке.
27 июля, понедельник
Посетил Несвижский район, где в том числе побывал на предприятии по переработке молока «Несвижский завод детского питания».
28 июля, вторник
Посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Уручье в Минске, где и рассказал всем, что бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 28 июля, Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией. Тем не менее в последний месяц президент был очень активен и посещал много...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)