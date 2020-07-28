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Где в последний месяц бывал Лукашенко, который перенес коронавирус на ногах?

28.07.2020 20:53 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 28 июля, Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией. Причем перенес заболевание «на ногах», бессимптомно. О том, когда именно президент болел, пока ничего неизвестно. Тем не менее в последний месяц президент был очень активен и посещал мероприятия не только в Беларуси, при этом ни он, ни его окружение не носили масок. Мы посмотрели, что это были за поездки и встречи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, инкубационный период коронавирусной инфекции 14 дней. Однако чаще всего вирус проявляется на 5-6-й день после инфицирования. Около 80% заболевших выздоравливают спонтанно без необходимости в госпитализации.

27 июня, суббота

Александр Лукашенко принял участие в Республиканском бале выпускников вузов. После торжественного начала, на котором президент дал напутствие и несколько советов вчерашним студентам, прошла неформальная часть. Праздничное настроение присутствующим создавали Александр Солодуха, «Леприконсы», кто-то очень похожий на Елену Ваенгу (возможно, это была она сама), Алена Ланская, Мэвл и Таисия Повалий.

29 июня, понедельник

Президент встречался с педагогическим активом Беларуси.

30 июня, вторник

Вместе с президентом России Владимиром Путиным принял участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.


Фото: пресс-служба президента России

2 июля, четверг

Вручал государственные награды и выступал на торжественном собрании ко Дню Независимости.

3 июля, пятница

Участвовал в мероприятиях по случаю праздника. В этот же день Александр Лукашенко вместе с главой Сбербанка Германом Грефом открыли мультимедийный светомузыкальный фонтан на набережной Свислочи возле парка Янки Купалы.

6 июля, понедельник

Встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словакии в Беларуси Йозефом Мигашем и участвовал в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

7 июля, вторник

Встречался с активом Минска. Во время встречи, на которую пригласили около 1000 человек, высказался насчет эпидемиологической ситуации.

— Система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы. Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. — Прим. TUT.BY) только что переговорил, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились, — сказал он.

9 июля, четверг

Встречался с представителями СМИ. На встречу были приглашены 250 журналистов государственных изданий и телеканалов.


Фото: president.gov.by

10 июля, пятница

Посетил предприятие «Атлант». Как сообщается на сайте президента, по время общения с представителями трудового коллектива и бойцами студотрядов, он позитивно оценил их работу и еще раз подчеркнул правильность выбранного в Беларуси пути борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

— Если бы мы тогда закрыли производство, мы бы никогда его не открыли. Вы в марте впервые в истории завода установили рекорд. Вы никогда столько не продавали, сколько в марте. В апреле, мае и июне также высокие показатели. Почему? Потому что когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И оказалось, что в эти месяцы на прилавках магазинов была в основном продукция Беларуси, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы, — сказал Александр Лукашенко.


Фото: president.gov.by

11 июля, суббота

Президент был на Купалье в Александрии. Там он пожал руку и обнял российского певца Стаса Михайлова. Если судить о ситуации по видео с концерта, то ни президент, ни сидящие рядом с ним зрители маски не надевали.


Фото: president.gov.by

13 июля, понедельник

Отправился в рабочую поездку в Могилевскую область. Как сообщает интернет-портал президента, в торжественной обстановке он открыл мост через реку Сож. Церемония прошла с участием представителей трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, задействованных в возведении моста, и жителей Славгородского района​.

15 июля, среда

Встречался с активом Витебской области, где сообщил, что коронавирусной инфекцией переболел председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

— Я у Николая спрашиваю: «Как ты боролся?» Он говорит: «Брал косу, шел косить». Каждое утро занимался этими физическими нагрузками и очень быстро восстановился, — рассказал президент.

Глава государства отметил: это то, о чем он говорил в самом начале.

— Когда я пошутил, что трактор всех вылечит. Ни в коем случае нельзя было посевную кампанию остановить, ибо голодали бы сейчас, нечего было бы убирать. Тем более год хороший. А во-вторых, надо было на воздухе работать, ни в коем случае нельзя было закрывать людей в этих однокомнатных, двухкомнатных квартирах.

В этот же день, 15 июля, президент принял участие в церемонии открытия реконструированного путепровода «Полоцкий» в Витебске.

16 июля, четверг

Посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду и открыл «Славянский базар», где в том числе лично на сцене вручил народному артисту России Филиппу Киркорову специальную награду президента Беларуси «Через искусство — к миру и взаимопониманию» 2020 года.


Фото: president.gov.by

17 июля, пятница

Встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем правительства России Михаилом Мишустиным, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Во время встречи с Мишустиным политики пошутили, что коронавирус в Беларуси «менее заразный». Лукашенко и Мишустин были без масок, пожали руки и обнялись. Президент отметил, что Мишустину «повезло больше, он сейчас не заболеет и никого не заразит». Мишустин переболел коронавирусной инфекцией еще весной, 19 мая его выписали из больницы.

20 июля, понедельник

Рассмотрел кадровые вопросы и, как сообщается на сайте Лукашенко, провел отдельную встречу с руководством Национального банка.

21 июля, вторник

Встречался с активом Гомельской области. В этот же день в Гомеле он открыл поликлинику, где к приезду президента собралось очень много людей. После торжественного открытия президент подошел к людям.

— Вот с кем я поздоровался, тот никогда болеть не будет, — говорил президент собравшимся, передает телеканал «Беларусь 1».

Многие хотели лично задать вопрос президенту и сделать с ним фото на память.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

22 июля, среда

Провел встречу со своими доверенными лицами. Среди них были председатель Совета Республики Наталья Кочанова, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко, депутат Олег Гайдукевич, заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, глава ПВТ Всеволод Янчевский, председатель Белорусского союза журналистов, ведущий БТ Андрей Кривошеев.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

23 июля, четверг

Провел совещание с руководством экономического блока страны, где в том числе участвовали премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, министр иностранных дел Владимир Макей, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и другие.

24 июля, пятница

Совершил рабочую поездку в Пуховичский район, где посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке.

27 июля, понедельник

Посетил Несвижский район, где в том числе побывал на предприятии по переработке молока «Несвижский завод детского питания».

28 июля, вторник

Посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Уручье в Минске, где и рассказал всем, что бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Сегодня, 28 июля, Александр Лукашенко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией. Тем не менее в последний месяц президент был очень активен и посещал много...
 
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