ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Борис Джонсон предупредил о начале второй волны коронавируса в Европе

29.07.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава британского правительства Борис Джонсон во вторник заявил, что в некоторых европейских странах уже началась вторая волна коронавируса, передает newsru.com "Интерфакс".


Борис Джонсон

 "Давайте внесем ясность относительно того, что происходит в Европе - у некоторых из наших европейских друзей. Боюсь, что мы начинаем видеть в некоторых местах признаки второй волны пандемии", - сказал Джонсон, находясь в Ноттингеме.

Он отметил, что Великобритания приняла "стремительные и решительные меры" на выходных, введя обязательный 14-дневный карантин для всех, приезжающих из Испании, которая является одним из самых популярных туристических направлений у британцев. Подобное решение о карантине ранее раскритиковали как в Мадриде, так и в британской оппозиционной Лейбористской партии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал решение "несбалансированным" и указал, что ситуация в некоторых частях его страны намного безопаснее, чем в ряде территорий Великобритании.

27 июля газета The Guardian писала, что в европейских странах все активнее готовятся ко второй волне COVID-19 и начинают возвращать некоторые санитарные ограничения. К примеру, власти Каталонии заявили, что некоторые меры локдауна - положения, при котором останавливается общественная жизнь - могут вновь вернуть, если в будущем вспышки коронавируса будет невозможно взять под контроль в течение 10 дней. Почти 8 тыс. новых заражений было зарегистрировано в Каталонии за последние две недели, это половина среди всех случаев, выявленных за этот период в Испании.


В Германии представители здравоохранения заявили, что серьезно обеспокоены ростом случаев заражения за последнюю пару недель. Глава Минздрава Йенс Шпан заявил, что в стране вводится обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто побывал на территориях, где наблюдается неблагоприятная обстановка по новой инфекции.

Во Франции Минздрав призвал к осторожности после резкого роста случаев заражения среди молодежи. Молодых людей призывают не забывать носить маски, мыть руки чаще и соблюдать дистанцию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава британского правительства Борис Джонсон во вторник заявил, что в некоторых европейских странах уже началась вторая волна коронавируса, передает...
 
Новости дня
Новости
 
Белорусская казна стремительно теряет доходы - будет большой дефицит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика